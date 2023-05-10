تقرير: بن رمضان ينهي مخاوف الترجي قبل مواجهة الأهلي

الأربعاء، 10 مايو 2023 - 22:03

كتب : FilGoal

محمد علي بن رمضان لاعب الترجي

أنهى محمد علي بن رمضان مخاوف الترجي قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في ذهاب المربع الذهبي يوم الجمعة المقبل على ملعب حمادي العقربي في رادس.

وبحسب صحيفة "الصباح" التونسية، فإن بن رمضان بات جاهزا لخوض مواجهة الترجي والأهلي.

أخبار متعلقة:
الكونفدرالية – اتحاد العاصمة يفرض التعادل على أسيك في ذهاب نصف النهائي لاعب وست هام: أنظر دائما لـ صلاح.. هو الأفضل في هذا المركز كأس مصر – فاركو يفوز على المصرية للاتصالات ويضرب موعدا مع الزمالك تحديد موعد معسكر المنتخب الأولمبي استعدادا لأمم إفريقيا

وأوضحت التقارير أن بن رمضان اشتكى من الإصابة عقب مباراة الترجي والإفريقي في الدوري التونسي.

وأشارت إلى أن الجهاز الطبي منح الضوء الأخضر بشأن مشاركة بن رمضان أمام الأهلي بعدما أثبتت الفحوصات الطبية سلامته.

وتقام مباراة الذهاب في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة 12 مايو في رادس.

فيما يقام الإياب في استاد القاهرة في العاشرة مساء الجمعة 19 مايو.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور الربع النهائي بمجموع لقائي الذهاب والعودة حيث فاز الفريق بهدفين دون رد في مجموع المباراتين.

من جانبه، تأهل الترجي بعد فوزه على شبيبة القبائل الجزائري 2-1 في مجموع المباراتين.

ويسعى الأهلي للوصول إلى نهائي المسابقة للموسم الرابع على التوالي.

وفاز الأهلي باللقب عامي 2020 و2021، وحل وصيفا في نسخة 2022 أمام الوداد.

ويلتقي الفائز من الأهلي والترجي، بالمتفوق من نصف النهائي الآخر بين الوداد وماميلودي صنداونز.

الترجي الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
هاتريك مروان محسن.. فيوتشر يفوز على طلائع الأسطول ويواجه إنبي في كأس مصر عرض بحريني وراء رحيل ياسر رضوان عن المجد السكندري الدرجة الثانية – بلدية المحلة يخطف الصدارة ويشعل مجموعة بحري كأس مصر – فاركو يفوز على المصرية للاتصالات ويضرب موعدا مع الزمالك تحديد موعد معسكر المنتخب الأولمبي استعدادا لأمم إفريقيا مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: تجميد وليد عبد الرازق؟ اجتماع حاسم الخميس.. ولكن فخر الدين بن يوسف: لم أقصد الإساءة لـ الإسماعيلي البدري يوضح عبر في الجول حقيقة طلبه ضم لاعبين من الأهلي لـ الصفاقسي
أخر الأخبار
مصدر من الترجي يكشف لـ في الجول تشخيص إصابات الفريق قبل مواجهة الأهلي 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
سلة - موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري الثانية في نهائي الدوري.. والقنوات الناقلة 18 دقيقة | كرة سلة
سلة – الأهلي يحسم المواجهة الأولى من نهائي الدوري أمام الاتحاد السكندري 27 دقيقة | كرة سلة
عرض بحريني وراء رحيل ياسر رضوان عن المجد السكندري 27 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: بن رمضان ينهي مخاوف الترجي قبل مواجهة الأهلي 53 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة أبطال أوروبا – ميلان (0) - (2) إنتر.. النيراتزوري يتقدم ساعة | دوري أبطال أوروبا
الكونفدرالية – اتحاد العاصمة يفرض التعادل على أسيك في ذهاب نصف النهائي ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل دوري الأبطال – براهيم دياز يعوض لياو.. ودجيكو ولاوتارو يقودان هجوم إنتر 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 2 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر 3 الأول في التاريخ.. أرقام من هدف صلاح الـ 30 مع ليفربول 4 انتهت الدوري الإفريقي للسلة - الأهلي (90)-(91) بترو دي لواندا.. سيناريو قاتل