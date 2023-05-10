تقرير: بن رمضان ينهي مخاوف الترجي قبل مواجهة الأهلي

أنهى محمد علي بن رمضان مخاوف الترجي قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في ذهاب المربع الذهبي يوم الجمعة المقبل على ملعب حمادي العقربي في رادس.

وبحسب صحيفة "الصباح" التونسية، فإن بن رمضان بات جاهزا لخوض مواجهة الترجي والأهلي.

وأوضحت التقارير أن بن رمضان اشتكى من الإصابة عقب مباراة الترجي والإفريقي في الدوري التونسي.

وأشارت إلى أن الجهاز الطبي منح الضوء الأخضر بشأن مشاركة بن رمضان أمام الأهلي بعدما أثبتت الفحوصات الطبية سلامته.

وتقام مباراة الذهاب في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة 12 مايو في رادس.

فيما يقام الإياب في استاد القاهرة في العاشرة مساء الجمعة 19 مايو.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور الربع النهائي بمجموع لقائي الذهاب والعودة حيث فاز الفريق بهدفين دون رد في مجموع المباراتين.

من جانبه، تأهل الترجي بعد فوزه على شبيبة القبائل الجزائري 2-1 في مجموع المباراتين. ويسعى الأهلي للوصول إلى نهائي المسابقة للموسم الرابع على التوالي.