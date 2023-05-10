تشكيل دوري الأبطال – براهيم دياز يعوض لياو.. ودجيكو ولاوتارو يقودان هجوم إنتر
الأربعاء، 10 مايو 2023 - 20:46
كتب : FilGoal
أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان ونظيره في إنتر سيميوني إنزاجي تشكيلتي فريقيهما لمباراة اليوم.
ويستضيف ميلان منافسه إنتر في ملعب سان سيرو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويعوض براهيم دياز غياب رافائيل لياو عن تشكيل ميلان للإصابة.
فيما يقود هجوم إنتر كل من إدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز.
وجاء تشكيل ميلان كالتالي:
في حراسة المرمى: مايك ماينيان
في الدفاع: ثيو هيرنانديز- فيكايو توموري- سيمون كاير- دافيدي كالابريا
في الوسط الدفاعي: رادي كرونيتش- ساندرو تونالي
في الوسط الهجومي: براهيم دياز- إسماعيل بن ناصر- أليكسيس سايليمايكرس
في الهجوم: أوليفييه جيرو
أما تشكيل إنتر فجاء كالتالي:
في حراسة المرمى: أندري أونانا
في الدفاع: أليساندرو باستوني- فرانشيسكو أتشيربي- ماتيو دارميان
في الوسط: فيديريكو ديماركو- هنريك مخيتاريان- هاكان تشالهان أوجلو- نيكولو باريلا- دينزيل دومفريز
في الهجوم: إدين دجيكو- لاوتارو مارتينيز