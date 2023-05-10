الدرجة الثانية – بلدية المحلة يخطف الصدارة ويشعل مجموعة بحري

اشتعل صراع صدارة ترتيب المجموعة الثالثة (بحري) بمنافسات دوري الدرجة الثانية.

وأقيمت اليوم 5 مباريات في الجولة 25 بمنافسات مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية.

وانتهت نتائج 3 مباريات بالفوز، فيما حسم التعادل نتيجة مباراتين بالجولة.

وتصدر بلدية المحلة صدارة ترتيب مجموعة بحري برصيد 45 نقطة فيما تراجع طنطا للمركز الثاني برصيد 44 نقطة.

وبات الفارق بين بلدية المحلة متصدر الترتيب وجمهورية شبين (44 نقطة) صاحب المركز الرابع نقطة وحيدة.

وفاز بلدية المحلة على المصري بالسلوم بهدفين دون رد سجلهما محمد رجب وأحمد حسن ليخطف صدارة الترتيب.

فيما تعادل طنطا خارج ملعبه مع سبورتنج سلبيا بدون أهداف، وبنفس النتيجة تعادل بايونيرز مع هلال مطروح.

وانتصر أبو قير للأسمدة على المجد السكندري بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث

وخسر المنصورة على ملعبه من جمهورية شبين بهدف أشلي ستيفان ليرتفع رصيد الجمهورية إلى 44 نقطة.

وجاءت نتائج الجولة 25 من مجموعة بحري كالتالي: