انتهت نهائي دوري السلة - الأهلي (69)-(62) الاتحاد.. الأحمر يحسم المباراة الأولى
الأربعاء، 10 مايو 2023 - 20:22
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة للمباراة الأولى من سلسلة نهائي دوري كرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري والتي تقام في صالة أحمد زويل بمدينة 6 أكتوبر.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي 69-62
ق 1: تقدم الأهلي 67-62
ق 4: الأهلي يستعيد التقدم بنتيجة 62-60
ق 6: تقدم الاتحاد 60-55
انطلاق الربع الرابع
نهاية الربع الثالث بتقدم الأهلي 55-53
ق 3: ثلاثية جديدة من مروان سرحان والتقدم للأحمر 55-48
ق 6: تقدم الأهلي 48-40
ق 7: تقدم الأهلي 42-40
انطلاق الربع الثالث
نهاية الشوط الأول بالتعادل 35-35
ق 1: الأحمر يقلص الفارق والنتيجة 33-32
ق 2 الأهلي يقلص الفارق والنتيجة 29-24 للاتحاد
ق 3: تقدم الاتحاد السكندري 29-21
ق 4: تقدم الاتحاد السكندري 26-20
ق 6: تقدم الاتحاد 24-18
انطلاق الربع الثاني
نهاية الربع الأول بالتعادل 16-16
ق 1: التعادل 16-16
ق 3: تقدم الأهلي 13-10
ق 8: تقدم الاتحاد بنتيجة 7-6
انطلاق المباراة بعد قليل