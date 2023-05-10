كأس مصر – فاركو يفوز على المصرية للاتصالات ويضرب موعدا مع الزمالك

حجز نادي فاركو مقعدا في ثمن نهائي كأس مصر.

وفاز فاركو على المصرية للاتصالات بهدف دون رد ضمن دور الـ32 من كأس مصر.

وسجل أحمد شريف مهاجم فاركو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25 في لقاء أقيم على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

واستغل فاركو خطأ دفاعي من جانب لاعبي المصرية للاتصالات ليمرر سيف تيري كرة لزميله أحمد شريف الذي أسكنها المرمى في الدقيقة 25.

وأرسل جيرفيرسون ظهير فاركو كرة عرضية من يمين الملعب حولها زميله سيف تيري بتسديدة بجوار المرمى ليضيع فرصة تسجيل الهدف الثاني.

وأهدر لاعبو المصرية للاتصالات فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المبارالة بعد ضربة رأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء مرت قريبة من مرمى فاركو.

وضرب فاركو موعدا مع الزمالك في ثمن نهائي كأس مصر.

وكان الزمالك قد فاز بصعوبة بالغة على بروكسي بنتيجة 3-2.

ويحمل الأهلي لقب النسخة الماضية من كاس مصر بعدما فاز على بيراميدز 2-1 في المباراة النهائية.