تحديد موعد معسكر المنتخب الأولمبي استعدادا لأمم إفريقيا

الأربعاء، 10 مايو 2023 - 19:56

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي

عقد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي اجتماعا اليوم بحضور محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب والبرازيلي ميكالي المدير الفني.

وذلك لاستعراض ترتيبات المرحلة القادمة استعدادا للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد "باريس 2024".

واستقر الجهاز الفني على إقامة المعسكر المقبل يوم 12 يونيو المقبل خلال فترة التوقف الدولي.

أخبار متعلقة:
مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: تجميد وليد عبد الرازق؟ اجتماع حاسم الخميس.. ولكن فخر الدين بن يوسف: لم أقصد الإساءة لـ الإسماعيلي كيف طبق أوسوريو 3 من أفكاره في 3 مباريات مع الزمالك

واستعرض محمود حرب المدير الاداري أماكن الإقامة والتدريبات والمباريات في البطولة.

ويلعب المنتخب في المجموعة الثانية مع مالي والنيجر والجابون، ويتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة مباشرة إلى الأولمبياد بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

منتخب مصر الأولمبي
نرشح لكم
محمد بركات: قرعة أمم إفريقيا متوازنة الطريق إلى باريس.. مصر مع مالي في أمم إفريقيا تحت 23 سنة كاف يخطر اتحاد الكرة بموعد قرعة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة للأولمبياد بعد الإصابة.. فيتوريا يطمئن على إمام عاشور بهدفي فيصل.. منتخب مصر الأولمبي يهزم الكونغو وديا انتهت - مصر الأولمبي (2)-(0) الكونغو المران الثاني.. ميكالي يطالب لاعبي المنتخب الأولمبي ببطولة إفريقيا مصر الأولمبي يواجه الكونغو وديا في الإسكندرية
أخر الأخبار
لاعب وست هام: أنظر دائما لـ صلاح.. هو الأفضل في هذا المركز دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر نهائي دوري السلة - الأهلي × الاتحاد السكندري 4 دقيقة | كرة سلة
كأس مصر – فاركو يفوز على المصرية للاتصالات ويضرب موعدا مع الزمالك 16 دقيقة | الكرة المصرية
تحديد موعد معسكر المنتخب الأولمبي استعدادا لأمم إفريقيا 30 دقيقة | منتخب مصر
سلة - سيدات الأهلي تفوز على الجزيرة في أولى مباريات نهائي الدوري 34 دقيقة | كرة سلة
مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: تجميد وليد عبد الرازق؟ اجتماع حاسم الخميس.. ولكن ساعة | الكرة المصرية
فخر الدين بن يوسف: لم أقصد الإساءة لـ الإسماعيلي ساعة | الكرة المصرية
تعليق من مورينيو على أنباء مفاوضات سان جيرمان ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 2 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر 3 الأول في التاريخ.. أرقام من هدف صلاح الـ 30 مع ليفربول 4 انتهت الدوري الإفريقي للسلة - الأهلي (90)-(91) بترو دي لواندا.. سيناريو قاتل