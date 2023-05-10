تحديد موعد معسكر المنتخب الأولمبي استعدادا لأمم إفريقيا
الأربعاء، 10 مايو 2023 - 19:56
كتب : FilGoal
عقد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي اجتماعا اليوم بحضور محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب والبرازيلي ميكالي المدير الفني.
وذلك لاستعراض ترتيبات المرحلة القادمة استعدادا للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد "باريس 2024".
واستقر الجهاز الفني على إقامة المعسكر المقبل يوم 12 يونيو المقبل خلال فترة التوقف الدولي.
واستعرض محمود حرب المدير الاداري أماكن الإقامة والتدريبات والمباريات في البطولة.
ويلعب المنتخب في المجموعة الثانية مع مالي والنيجر والجابون، ويتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة مباشرة إلى الأولمبياد بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.
نرشح لكم
محمد بركات: قرعة أمم إفريقيا متوازنة الطريق إلى باريس.. مصر مع مالي في أمم إفريقيا تحت 23 سنة كاف يخطر اتحاد الكرة بموعد قرعة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة للأولمبياد بعد الإصابة.. فيتوريا يطمئن على إمام عاشور بهدفي فيصل.. منتخب مصر الأولمبي يهزم الكونغو وديا انتهت - مصر الأولمبي (2)-(0) الكونغو المران الثاني.. ميكالي يطالب لاعبي المنتخب الأولمبي ببطولة إفريقيا مصر الأولمبي يواجه الكونغو وديا في الإسكندرية