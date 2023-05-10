مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: تجميد وليد عبد الرازق؟ اجتماع حاسم الخميس.. ولكن

الأربعاء، 10 مايو 2023 - 19:17

كتب : بسام أبو بكر

وليد عبد الرازق - سامي هلهل - عماد العقاد

هل جمدت لجنة الحكام وليد عبد الرازق عقب مواجهة الزمالك وبروكسي في دور الـ32 من كأس مصر؟

أجاب مصدر من لجنة الحكام –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "لجنة الحكام لم تتخذ قرارا نهائيا اليوم بشأن وليد عبد الرازق حكم لقاء الزمالك وبروكسي".

وأضاف "غدا الخميس لدينا اجتماع الساعة 11 صباحا بحضور فيتور بيريرا وجميع أعضاء اللجنة وسيتخلله تحليل أداء الحكام للمباريات التي أقيمت الأسبوع الجاري سواء الدوري أو كأس مصر ولو هناك أي قرار سيكون غدا عقب الاجتماع".

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وكشف المصدر "لا نعلن عن عقوبات الحكام وحينما يكون هناك أخطاء نتحدث مع الحكام داخليا".

وكان الزمالك فاز على بروكسي أمس الثلاثاء في استاد القاهرة بثلاثة أهداف لهدفين.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك في دور الـ16 الفائز من مباراة فاركو والمصرية للاتصالات.

وليد عبد الرازق بروكسي الزمالك كأس مصر
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