فخر الدين بن يوسف: لم أقصد الإساءة لـ الإسماعيلي

أوضح التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز سبب احتفاله بعد تسجيله في شباك الإسماعيلي.

وفاز بيراميدز على الإسماعيلي مساء الثلاثاء في ملعب الدفاع الجوي بثلاثة أهداف لهدف في لقاء مؤجل من الجولة 24 من الدوري.

وكتب بن يوسف عبر فيسبوك: "رسالة لجماهير الاسماعيلي العريقة.. بتسجيل هدفي اليوم في مرمى الدراويش لم اقصد الإساءة للنادي الذي اعطاني الكثير خاصة من الجماهير".

"هي كانت فرحة على الهدف بعد مدة اصابة و بُعد على الملاعب في الفترة الأخيرة. سيرجع الإسماعيلي لمكانته إن شاء الله".

سجل أهداف بيراميدز: إسلام عيسى ووليد الكرتي وفخر الدين بن يوسف، فيما سجل محمود الشبراوي هدف الإسماعيلي الوحيد.

وارتفع رصيد بيراميدز لـ 49 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري من 25 مباراة ومحققا فوزه الثالث تواليا.

فيما توقف رصيد الدراويش عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر من 25 مباراة بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

يذكر أن فخر الدين بن يوسف سبق له اللعب بقميص الإسماعيلي قبل الانتقال لنادي بيراميدز في صيف 2021.