تعليق من مورينيو على أنباء مفاوضات سان جيرمان

علق جوزيه مورينيو المدير الفني لروما على الأنباء المنتشرة حول دخوله في مفاوضات مع باريس سان جيرمان لتدريبه الموسم المقبل.

وتحدث مورينيو لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية اليوم الأربعاء قائلا: "باريس سان جيرمان يتصل بي لأكون مدربا لهم؟ إن كانوا يبحثون عني فهم لم يجدونني".

وأردف "هذا لأنهم لم يتحدثوا معي أبدا".

وكانت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية ذكرت أن سان جيرمان يرغب في التعاقد مع مورينيو خلفا لكريستوف جالتييه في الصيف المقبل.

وذكرت التقارير أن لويس كامبوس المدير الرياضي للنادي الفرنسي يرغب في التعاقد مع مورينيو وأن الثنائي سيكون على وفاق في التعامل.

في المقابل تشعر إدارة سان جيرمان بالخوف من قدوم مورينيو كي لا تحدث مشاكل في غرفة خلع الملابس.