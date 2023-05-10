موندو ديبورتيفو: 3 أندية سعودية تتصارع على بوسكيتس

تتنافس 3 أندية سعودية على التعاقد مع سيرجيو بوسكيتس بداية من الموسم المقبل.

وحسم بوسكيتس قراره بشكل رسمي، واستقر على إنهاء رحلته الطويلة مع برشلونة في شهر يونيو المقبل.

وبحسب "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بيب سيتفالس أحد وكلاء سيرجيو بوسكيتس متواجد في الرياض العاصمة السعودية لمناقشة العروض المقدمة للاعب الوسط.

وأوضحت التقارير أن وكيل بوسكيتس سيناقش 3 عروض مقدمة من أندية الهلال والنصر والشباب.

وينتهي عقد بوسيكتس مع برشلونة يوم 30 يونيو المقبل، ولا ينوي القائد تجديده، ليكتب السطر الأخير في مسيرته التاريخية مع البلاوجرانا.

قرار بوسكيتس جاء رغم تمتعه بثقة كبيرة من مدربه الحالي تشافي هيرنانديز الذي يعتبره قطعة أساسية في تشكيلته.

بوسكيتس (34 عامًا) هو نجل كارليس بوسكيتس حارس مرمى برشلونة السابق في فترة التسعينيات.

وانضم بوسكيتس إلى برشلونة عام 2005 في عمر السابعة عشر، ولم يغادره من وقتها.

وصُعد بوسكيتس إلى الفريق الأول بواسطة بيب جوارديولا عام 2008 وتمتع من وقتها بمكان أساسي في وسط ملعب برشلونة.

وخاض بوسكيتس 719 مباراة بقميص برشلونة، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 47.

وفاز بوسكيتس بالدوري الإسباني 8 مرات، وبكأس ملك إسبانيا 8 مرات، وبكأس السوبر الإسباني 6 مرات، وبدوري أبطال أوروبا 3 مرات، وبكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وبكأس العالم للأندية 3 مرات.