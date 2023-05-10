جوارديولا يرد بتعجب على "مانشستر سيتي قادر على سحق ريال مدريد"؟

تعجب جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي من فكرة أن فريقه يستطيع سحق ريال مدريد.

وقال جوارديولا في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "في أفضل لحظات لنا في المباراة سجل فينا ريال مدريد الهدف، المباراة انتهت بالتعادل والإياب في ملعبنا وعلينا أن نتعافى".

وأضاف "هذه بطولة مختلفة وريال مدريد يعرفها جيدا، إذا كنتم تفكرون أننا نلعب كرة قدم جيدا وكان من الممكن أن نسحق ريال مدريد فلا أعرف ماذا أقول لكم في الواقع".

وعاد مانشستر سيتي الإنجليزي من إسبانيا بالتعادل مع ريال مدريد بهدف لكل فريق، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب سنتياجو برنابيو بالتعادل، ليتأجل حسم المتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا إلى مواجهة العودة الأسبوع المقبل في ملعب الاتحاد.

تقدم ريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور في الشوط الأول، وتعادل مانشستر سيتي بهدف كيفين دي بروين في الشوط الثاني.