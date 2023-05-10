لا جازيتا ديلو سبورت: الماراثون انتهى.. لياو يقترب من تجديد تعاقده مع ميلان حتى 2028

انتهى ماراثون المفاوضات بين ميلان رافائيل لياو بشكل سعيد، والبرتغالي سيجدد تعاقده مع الروسونيري على التجديد بعقد يمتد حتى 2028.

رافائيل لياو النادي : ميلان ميلان

وكشفت شبكة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن لياو سيحصل على 7 ملايين يورو كراتب سنوي بالإضافة لمليوني يورو مكافأة تجديد.

وسيتم رفع بند الشرط الجزائي والمقدر بـ 150 مليون يورو من تعاقده.

ويبدو أن قضية لياو مع سبورتنج لشبونة البرتغالي في طريقها للحل، حيث تدخل ليل الفرنسي لدفع الغرامة المقدرة بـ 22 مليون يورو على اللاعب حسبما أشارت الصحيفة الإيطالية.

يأتي ذلك قبل ساعات من مواجهة مرتقبة وتاريخية ضد إنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأجرى لياو فحوصات طبية أوضحت سلامته وغادر مع الفريق لفندق الإقامة قبل مباراة اليوم.

وبحسب التقارير فأن البرتغالي لن يشارك في الدربي الأوروبي منذ بدايته حال قرر ستيفانو بيولي المدير الفني الاعتماد على خدماته.

وارتبط اسم لياو في الصيف الماضي بالانتقال لصفوف تشيلسي الإنجليزي بمقابل يزيد عن 100 مليون يورو.

البرتغالي البالغ 23 عاما انضم لميلان قادما من ليل الفرنسي في صيف 2019 مقابل 29.5 مليون يورو.

ومنذ ذلك الحين خاض 159 مباراة سجل خلالها الجناح 40 هدفا وصنع 34 وتوج بلقب الدوري الإيطالي.

وحاز لياو على جائزة أفضل لاعب الموسم الماضي في الدوري الإيطالي.