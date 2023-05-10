الاتحاد لـ في الجول: ثنائي الفريق يغيب أمام الأهلي في نهائي دوري السوبر

الأربعاء، 10 مايو 2023 - 15:47

كتب : هاني العوضي

فريق الاتحاد - كرة سلة

كشف حازم الرجال أمين صندوق الاتحاد السكندري وعضو لجنة السلة غياب الثنائي مصطفى فودة وياسر صالح عن مواجهة الأهلي أمام الأهلي في بداية سلسلة نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

ويفتتح الأهلي والاتحاد مواجهات نهائي دوري السوبر المصري لكرة السلة اليوم بدءا من الثامنة والنصف مساءً.

وقال عضو لجنة السلة لـ FilGoal.com: "سيغيب مصطفى فودة وياسر صالح عن مباراة الأهلي اليوم في أولى سلسلة نهائيات دوري السوبر".

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وأكمل "مصطفى فودة يعاني من شد في عضلات الحوض وسيغيب لمدة تتراوح بين 10 أيام و3 أسابيع، لكن استجابة اللاعب ممتازة للعلاج وربما يلحق بالمباراة الثالثة يوم السبت المقبل".

وأردف "إصابة ياسر صالح في جذع القدم وعلى الأغلب سيلحق بالمباراة الثالثة أيضا".

وأتم " أحمد عادل "دولا" تماثل للشفاء بعد إصابته بمزق في أصبع اليد".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة تواجد تقنية حكم الفيديو المساعد في نهائيات دوري السوبر لكرة السلة للرجال والسيدات.

وذكر الاتحاد المصري لكرة السلة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن تقنية الفيديو (IRS) جاهزة للعمل في صالة الشباب والرياضة خلال نهائيات دوري السوبر.

وتستضيف صالة الشباب والرياضة بأكتوبر المباريات.

دوري سوبر السلة

تبدأ اليوم سلسلة نهائي دوري سوبر السلة (سيدات) بين الأهلي والجزيرة في السادسة مساء.

فيما تبدأ سلسلة نهائي دوري سوبر السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري في الثامنة والنصف.

وتقام مباريات السيدات بنظام BEST OF 5 أي أن الفائز بـ 3 مباريات سيحقق لقب الدوري الموسم الجاري.

كما تقام مباريات الرجال بنظام BEST OF 5 أي أن الفائز بـ 3 مباريات سيحقق لقب الدوري الموسم الجاري.

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