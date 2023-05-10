بدون خطة.. كيف أوقف ريال مدريد خطورة هالاند

14 مباراة فقط هذا الموسم لم يسجل أو يصنع خلالها إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في جميع المسابقات من أصل 47، آخرها ضد ريال مدريد.

سجل النرويجي 51 هدفا وبحث عن الـ 52 ضد ريال مدريد لكنه اصطدم بخط دفاع منعه من هوايته المفضلة.

مانشستر سيتي على غير العادة لجأ لحل التسديدات من خارج الـ 18 بسبب التكتلات القوية لـ ريال مدريد أمام أنصاره في سانتياجو بيرنابيو.

10 تسديدات منها 3 فقط من داخل منطقة الجزاء وجميعها كانت من هالاند.

* خريطة تسديدات مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

النرويجي سدد 2 تعامل معهما تيبو كورتوا بسهولة، فيما تدخل النمساوي دافيد ألابا في الوقت المناسب في الثالثة.

وجاءت آخر تسديدة لهالاند في الدقيقة 55 من عمر المباراة والتي منعها ألابا، قبلها سدد مرتين فقط في الدقيقتين 15 و16.

في مباراتين فقط سدد هالاند في دوري أبطال أوروبا عددا أقل هذا الموسم مع سيتي، ضد بوروسيا دورتموند ثم لايبزج مرة واحدة فقط، وفي كلاهما لم يسجل.

كورتوا قال لشبكة بي تي سبورتس الإنجليزية عقب نهاية اللقاء كيف أوقف فريقه هالاند قائلا: "إذا أردت الدفاع ضد هالاند لا تعطيه مساحة للركض، وحاولنا تفادي ذلك، لعبنا بشكل جيد، وبسبب ذلك سددوا من مسافات بعيدة المدى، وهو ما جعلنا نتراجع أكثر".

رغم غياب إيدر ميليتاو استطاع الثنائي أنطونيو رودريجير ودافيد ألابا الحد من خطورة الهداف النرويجي، ثنائية وصفها كارلو أنشيلوتي منذ عدة أشهر بـ "ثنائية دفاعية من طراز عالمي".

خريطة ريال مدريد الحرارية ضد سيتي تُظهر كيف تراجع الفريق أكثر من أجل عدم منح لاعبي الخصم المساحات.

* خريطة ريال مدريد الحرارية ضد مانشستر سيتي

في المقابل لم يحدث ذلك ضد تشيلسي في ستامفورد بريدج في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالنسخة الحالية رغم أن ريال مدريد يلعب خارج ملعبه ومتفوق ذهابا 2-0.

* خريطة ريال مدريد الحرارية ضد مانشستر سيتي

* خريطة ريال مدريد الحرارية ضد تشيلسي

ظهر الثنائي وهو يتبادل المراقبة على هالاند ما جعل بيب جوارديولا صرّح لشبكة موفيستار بلس: "هالاند كان مع 2 من المدافعين الجيدين للغاية، الأمر ليس سهلا بالنسبة له".

ثم أوضح الإسباني عبر بي تي سبورتس الإنجليزية: "المسافة بين قلبي الدفاع والظهيرين كانت ممتلئة بالعديد من اللاعبين ولم يكن الأمر سهلا له، لكنه تحرك جيدا وحظي بفرصة".

عزل دفاع ريال مدريد هالاند عن زملائه فلمس الكرة فقط 21 مرة وفقد الاستحواذ على الكرة في 5 مناسبات.

ورغم ذلك فأن المصادر المقربة من ريال مدريد كشفت لشبكة "ذا أثليتك" أن الفريق لم ينتهج أي خطة للحد من خطورة النرويجي.

وهو ما قاله أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "كيفية إيقاف هالاند؟ هو خطير جدا ولديه جودة مبهرة في تسجيل الأهداف والحديث عن هالاند يعني عدم الحديث عن فريق بالكامل يهاجم ولديه أفكار ونحن لن نقدم مباراة لإيقاف هالاند ولكن لإيقاف فريق يبدو أنه غير قابل للإيقاف ولكن اعتقد أن لدينا بعض الخيارات ويمكننا تحقيق الفوز".

رودريجر صرّح عبر شبكة بي إن سبورتس عقب نهاية اللقاء: "في نهاية المطاف لم يكونوا خطرين. كان لديهم الكثير من الاستحواذ، كنا نعلم أن هذا سيحدث، لكنهم لم يكونوا خطرين. الهدف جاء من جودة دي بروين".

90 دقيقة أولى كانت ناجحة من ثنائي دفاع ريال مدريد، ربما يحتاجون لتكرار مثلها في الإياب على ملعب الاتحاد الأسبوع المقبل، أو كيف سيكون رد النرويجي؟