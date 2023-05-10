اتحاد السلة يعلن تواجد تقنية الفيديو في نهائي دوري السوبر

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة تواجد تقنية حكم الفيديو المساعد في نهائيات دوري السوبر لكرة السلة للرجال والسيدات.

وتبدأ سلسلة نهائي الرجال ومثيلتها في السيدات يوم الأربعاء.

وذكر الاتحاد المصري لكرة السلة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن تقنية الفيديو (IRS) جاهزة للعمل في صالة الشباب والرياضة خلال نهائيات دوري السوبر.

وتستضيف صالة الشباب والرياضة بأكتوبر المباريات.

دوري سوبر السلة

تبدأ اليوم سلسلة نهائي دوري سوبر السلة (سيدات) بين الأهلي والجزيرة في السادسة مساء.

فيما تبدأ سلسلة نهائي دوري سوبر السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري في الثامنة والنصف.

وتقام مباريات السيدات بنظام BEST OF 5 أي أن الفائز بـ 3 مباريات سيحقق لقب الدوري الموسم الجاري.

كما تقام مباريات الرجال بنظام BEST OF 5 أي أن الفائز بـ 3 مباريات سيحقق لقب الدوري الموسم الجاري.