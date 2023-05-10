مدرب بروكسي يشعل حماس لاعبيه على طريقة رينار بين شوطي مباراة الزمالك
الأربعاء، 10 مايو 2023 - 13:25
كتب : رضا السنباطي
فاز الزمالك بصعوبة على بروكسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور الـ32 لكأس مصر أمس الثلاثاء.
وأثار بروكسي الإعجاب، إذ تقدّم على الزمالك مرتين، وفرض على القلعة البيضاء وقتًا إضافيًا غير متوقع.
وينفرد FilGoal.com بخطاب محمد حامد مدرب بروكسي الحماسي للاعبيه بين شوطي اللقاء، على طريقة هيرفي رينار مع لاعبي السعودية خلال مباراة الأرجنتين في كأس العالم.
video:1
تصوير إسلام قاسم
نرشح لكم
الأهلي يوضح موقف الشحات من المشاركة ضد الترجي الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي.. القنوات الناقلة مواعيد مباريات الأربعاء 10 مايو 2023 - دربي الأبطال وسلسلة نهائي دوري السلة وكأس مصر كأس مصر - الاتحاد يمر من السكة الحديد لمواجهة الفائز من بيراميدز وراية الزمالك يكشف لـ في الجول سبب تأخر دفع مستحقات أشيمبونج.. والخطوة المقبلة بعد الحكم للاعب رمزي صالح: بروكسي حصل على ما يريد.. ومكاسب مباراة الزمالك أكبر من النتيجة محامي أشيمبونج لـ في الجول: حصلنا على حكم ضد الزمالك.. والقرار النهائي قد يصدر بعد عام ساسي: الأهلي يصبح فريقا آخر في اقصائيات دوري أبطال إفريقيا