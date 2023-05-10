مدرب بروكسي يشعل حماس لاعبيه على طريقة رينار بين شوطي مباراة الزمالك

فاز الزمالك بصعوبة على بروكسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور الـ32 لكأس مصر أمس الثلاثاء.

وأثار بروكسي الإعجاب، إذ تقدّم على الزمالك مرتين، وفرض على القلعة البيضاء وقتًا إضافيًا غير متوقع.

وينفرد FilGoal.com بخطاب محمد حامد مدرب بروكسي الحماسي للاعبيه بين شوطي اللقاء، على طريقة هيرفي رينار مع لاعبي السعودية خلال مباراة الأرجنتين في كأس العالم.

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تصوير إسلام قاسم