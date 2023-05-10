الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي.. القنوات الناقلة

الأربعاء، 10 مايو 2023 - 13:22

كتب : FilGoal

هدف عمرو السيسي - الزمالك × الإسماعيلي

يحل الزمالك ضيفا على الإسماعيلي في الجولة 27 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 43 نقطة من 25 مباراة.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة.

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وانتصر الزمالك في آخر لقاء له على حساب بروكسي في دور الـ 32 من كأس مصر بنتيجة 3-2 عقب الوصول لشوطين إضافيين.

بينما خسر الإسماعيلي لأول مرة منذ يناير في الدوري بالسقوط ضد بيراميدز بنتيجة 3-1 في لقاء مؤجل من الجولة 24.

موعد المباراة

تقام المباراة يوم السبت 13 مايو الجاري.

وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساء.

وتُلعب المباراة على استاد الإسماعيلية.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بفوز الزمالك بنتيجة 3-1.

سجل للإسماعيلي حينها: أحمد فتوح (عكسي) فيما سجل للزمالك كل من يوسف أسامة نبيه وأحمد سيد زيزو وعمرو السيسي.

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