جيريليش يكشف رسالة والدته قبل مواجهة ريال مدريد

الأربعاء، 10 مايو 2023 - 12:51

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ريال مدريد - هدف دي بروين

يؤمن جاك جريليش لاعب وسط مانشستر سيتي بقدرة فريقه على عبور منافسه ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا حين يستضيفه على ملعب الاتحاد.

وتعادل مانشستر سيتي مع مضيفه ريال مدريد مساء الثلاثاء إيجابيا بهدف لمثله في ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جريليش في تصريحات نشرها موقع ناديه: "عودتنا بعد التأخر في النتيجة أظهرت شخصيتنا، التأخر بهدف يكون دائما صعبا، خاصة في ملعب مثل هذا، كانت نتيجة عادلة في النهاية".

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وأضاف "ريال مدريد خلق بعض الفرص، ونحن أيضا فعلنا ذلك، أتينا إلى مدريد من أجل الفوز، وفي اللحظة الحالية، نشعر بأنه لا يمكن إيقافنا في ملعب الاتحاد".

ويقام لقاء الإياب في إنجلترا يوم الأربعاء المقبل.

وتابع "أحب المباريات التي تلعب بأعصاب مشدودة، هذه هي الليالي التي تلعب كرة القدم من أجلها، هذه الليالي التي تحلم باللعب فيها، هذا بمثابة الحلم الذي تحقق".

وأكمل الدولي الإنجليزي "والدتي أرسلت لي رسالة قبل المباراة قالت فيها (هذه الليالي التي حلمت بها منذ طفولتك، هذه فرصة لك)".

وأتم "اللعب أمام داني كارفخال؟ لا يمكن أن أعد عدد المرات التي قال لي فيها الناس كيف سيكون اللعب أمامه، لقد كانت معركة جيدة، استمتعت بذلك".

وتقدم ريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور في الشوط الأول، وتعادل مانشستر سيتي بهدف كيفن دي بروين في الشوط الثاني.

جاك جريليش مانشستر سيتي ريال مدريد
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