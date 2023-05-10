بايرن ينفي رغبة توماس مولر في الرحيل

الأربعاء، 10 مايو 2023 - 11:58

كتب : FilGoal

توماس مولر - بايرن ميونيخ وبرشلونة

نفى أوليفر كان عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ نية توماس مولر في الرحيل عن صفوف البافاري بنهاية هذا الموسم.

وخرجت تقارير عديدة في الساعات الأخيرة تشير إلى رغبة مولر في خوض تجربة جديدة بعيدا عن بايرن الموسم المقبل.

وقال أوليفر كان في تصريحات نشرتها جريدة بيلد: "هل أتوقع مغادرة مولر بنهاية الموسم؟ هذا لن يحدث".

أخبار متعلقة:
رومانو: الاتفاق وشيك.. ليفربول يقترب من تعيين مدير رياضي جديد أنشيلوتي: أتمنى مواجهة ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات الأربعاء 10 مايو 2023 - دربي الأبطال وسلسلة نهائي دوري السلة وكأس مصر كارثة المراهنات تحل على البرازيل.. فتح باب التحقيقات حول تلاعب بالنتائج في 20 مباراة

وأضاف "توماس يتمتع بلياقة بدنية ممتاز، وقليلا ما يصاب، ولديه شخصية قوية جدًا. إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا".

وأتم حارس بايرن السابق "أنا متأكد من أن توماس مولر سيواصل لعب الكثير من المباريات معنا".

وكان توماس مولر نجم منتخب ألمانيا قد أكد استمراره مع المانشافت وعدم الاعتزال دوليا.

وذلك بعدما ألمح للاعتزال على الصعيد الدولي عقب كارثة خروج ألمانيا من الدور الأول لكأس العالم 2022، وللمرة الثانية على التوالي.

وقال مولر للصحفيين في يناير الماضي: "لقد تأثرت بعد توديع كأس العالم، لقد كانت لحظة حزينة".

وأضاف "فكرت في الأمر وتبادلت الحديث مع هانز فليك مدرب المنتخب الألماني. طالما أنني لاعب محترف، سأكون جاهزا لتمثيل المانشافت دائما".

وأكمل "على المدرب أن يقرر متى وكيف يدفع بي. نستهدف النجاح مرة أخرى".

وأتم "لدى فليك العديد من الخيارات في الهجوم، لكنني سأكون حاضرا عندما يحتاج المدرب إلي".

وشارك لاعب بايرن ميونيخ مع ألمانيا في 120 مباراة سجل خلالهم 44 هدفا وصنع 40 آخرين.

عقب توديع المونديال، تحدث مولر قائلا: "إن كانت هذه هي مباراتي الأخيرة فقد خضت هذه المسيرة بمتعة كبيرة".

وواصل "حظينا بلحظات مدهشة معا لا تصدق".

وتابع "قدمت كل ما لدي في الملعب، لقد فعلت ذلك بالحب".

اللاعب صاحب الـ33 عاما توج بكأس العالم 2014 مع ألمانيا وحصل على المركز الثالث في 2010.

توماس مولر أوليفر كان بايرن ميونيخ
نرشح لكم
رومانو: الاتفاق وشيك.. ليفربول يقترب من تعيين مدير رياضي جديد أنشيلوتي: أتمنى مواجهة ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا كورتوا يوضح كيفية الدفاع ضد هالاند لوكا مودريتش: نستحق نتيجة أفضل ضد مانشستر سيتي جوارديولا: عندما كنا أفضل سجلوا هدفا وعندما كانوا أفضل أحرزنا... وهذا سبب عدم تألق هالاند رودري: ريال مدريد يمتلك الكثير من الجودة.. والهدف أعطانا الثقة لمواصلة الضغط أنشيلوتي: الكرة خرجت قبل هدف تعادل مانشستر سيتي الحسم في الاتحاد.. تعادل بين ريال مدريد ومانشستر سيتي بصواريخ فينيسيوس ودي بروين
أخر الأخبار
برشلونة يعلن رحيل أسطورته 9 دقيقة | الدوري الإسباني
بايرن ينفي رغبة توماس مولر في الرحيل 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري NBA - فيلادلفيا ودنفر يقتربان من نهائي الشرق والغرب 37 دقيقة | كرة سلة
رومانو: الاتفاق وشيك.. ليفربول يقترب من تعيين مدير رياضي جديد ساعة | الدوري الإنجليزي
أنشيلوتي: أتمنى مواجهة ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - الزمالك يعلن قائمته المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية بتونس ساعة | رياضات أخرى
كارثة المراهنات تحل على البرازيل.. فتح باب التحقيقات حول تلاعب بالنتائج في 20 مباراة 2 ساعة | أمريكا
مواعيد مباريات الأربعاء 10 مايو 2023 - دربي الأبطال وسلسلة نهائي دوري السلة وكأس مصر 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 2 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر 3 الأول في التاريخ.. أرقام من هدف صلاح الـ 30 مع ليفربول 4 انتهت الدوري الإفريقي للسلة - الأهلي (90)-(91) بترو دي لواندا.. سيناريو قاتل