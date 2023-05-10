دوري NBA - فيلادلفيا ودنفر يقتربان من نهائي الشرق والغرب

أصبح فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ودنفر ناجتس على بعد فوز من بلوغ نهائي القسمين الشرقي والغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

وتقدم الفريقان على بوسطن سلتيكس وفينيكس صنز بنتيجة 3-2 في سلسلة نصف النهائي.

في القسم الشرقي، قاد الكاميروني جويل إمبيد فريقه سيكسرز للفوز 115-103 في ملعب بوسطن بتسجيل 33 نقطة و7 متابعات.

إمبيد سجل 30 نقطة أو أكثر للمباراة الثالثة على التوالي في سلسلة نصف النهائي.

Joel Embiid shines in the Game 5 win as the @sixers secure a 3-2 series lead! 33 PTS 7 REB 4 BLK BOS/PHI Game 6: Thursday, 7:30pm/et | ESPN pic.twitter.com/wEYLJOHF3V — NBA (@NBA) May 10, 2023

كما تألق تايريس ماكسي وجيمس هاردن، فالأول سجل 30 نقطة، والثاني سجل 17 نقطة.

في المقابل، سجل جايسون تايتوم 36 نقطة لسلتيكس، وأضاف جايلن براون 24 نقطة.

وسجل لاعبو سلتيكس 12 ثلاثية فقط من أصل 38 محاولة.

فريق سيكسرز يمكنه حسم السلسلة حين يستضيف المباراة السادسة يوم الخميس.

أما في حالة فوز سلتيكس، سيتأجل الحسم الى المباراة السابعة الحاسمة على أرض بوسطن.

وفي القسم الغربي، تألق الصربي نيكولا يوكيتش نجم ناجتس وقاد فريقه للفوز على صنز118-102 في المباراة الخامسة.

Nikola Jokic puts up a triple-double as the @nuggets win Game 5 to secure a 3-2 lead! 29 PTS 13 REB 12 AST DEN/PHX Game 6: Thurs. | 10pm/et on ESPN pic.twitter.com/hr9d2nEoUx — NBA (@NBA) May 10, 2023

وبذلك تقدم ناجتس 3-2 على صنز في سلسلة نصف النهائي.

يوكيتش دخل التاريخ حين عادل رقم الأسطورة ويلت تشامبرلاين بتحقيق 3 أرقام مزدوجة في الإقصائيات للمرة العاشرة، حين سجل 29 نقطة و13 متابعة و12 تمريرة حاسمة.

وواصل كل فريق انتصاراته على ملعبه منذ بداية هذه السلسلة.

وفي حالة فوز صنز بالمباراة السادسة على أرضه يوم الخميس سيتأجل الحسم الى المباراة السابعة الحاسمة.