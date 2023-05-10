أنشيلوتي: أتمنى مواجهة ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

يأمل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد الإسباني مواجهة ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا حال تأهله.

ويستعد ميلان لمواجهة إنتر الغريم التقليدي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وقال أنشيلوتي لقناة ميدياست الإيطالية: "هيا ميلان! مع كل الإحترام للإنتر ولكن لا يمكنني ألا أن أقول هيا ميلان".

وأضاف "مواجهتهم في النهائي؟ أتمنى ذلك".

وتعادل ريال مدريد على ميدانه سانتياجو بيرنابيو مع مانشستر سيتي بنتيجة 1-1 في ذهاب نصف النهائي.

وتُحسم بطاقة التأهل الثانية بين مدريد وسيتي يوم الأربعاء المقبل.

وسبق أن كشف باولو مالديني المدير الرياضي لنادي ميلان عن اتصال هاتفي جمعه بأنشيلوتي الذي أخبره أن نهائي دوري أبطال أوروبا سيكون بين ريال مدريد وميلان.

وفي فبراير الماضي كان أنشيلوتي قد أخبر جاجوبا أراساتي لاعب أوساسونا عقب المواجهة التي جمعت بينهما في الدوري، أنهما سيتواجهان مجددا في نهائي كأس الملك وهو ما حدث يوم 6 مايو، وتوج الملكي باللقب.

وقال مالديني في تصريحات لصحيفة لا ريببوبليكا: "هل تعرف ما هي المشكلة؟ أنشيلوتي المتواجد حاليا في ريال مدريد لديه أيضا قضية معلقة في أسطنبول".

وكان أنشيلوتي مسؤولا عن فريق ميلان بقيادة مالديني في 2005 عندما فرط الروسونيري في التقدم بثلاثة أهداف دون مقابل في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم في أسطنبول وتوج وقتها ليفربول باللقب.

وتستضيف نفس المدينة الأوروبية الحدث مجددا وقد تشهد هذه المرة نهائي بين ميلان وأنشيلوتي الذي يقود ريال مدريد.

وأضاف مالديني "أنشيلوتي اتصل بي عقب القرعة مباشرة وقال لي باولو سوف أراك في أسطنبول".

وتابع "لن يكون الأمر سهلا، لكني أعتقد أن تاريخ النادي يمنحنا الفرصة للإيمان به، حدث ذلك من قبل".

واختتم مالديني تصريحاته "عندما تصل إلى مارس وأبريل وتأتي الأدوار الحاسمة في دوري الأبطال، يمكنك تحويل الموسم إلى شيء لا يصدق ولدينا هذه الفرصة ونريد الاستفادة منها".

ووصل ميلان لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على توتنام الإنجليزي ثم نابولي الإيطالي في ثمن وربع النهائي.