كارثة المراهنات تحل على البرازيل.. فتح باب التحقيقات حول تلاعب بالنتائج في 20 مباراة

الأربعاء، 10 مايو 2023 - 10:13

كتب : إسلام أحمد

إدواردو باورمان - سانتوس

فتحت النيابة العامة في ولاية جوياس البرازيلية تحقيقا حول قضية التلاعب بنتائج المباريات.

وتتم مراجعة أكثر من 20 مباراة من الموسم الماضي وبدأت السلطات تشير إلى مجموعة من لاعبي كرة القدم.

وأشارت شبكة "CNN البرازيلية" أن إدواردو باورمان لاعب سانتوس البرازيلي ضمن الأسماء المتورطة في القضية.

أخبار متعلقة:
رابطة الدوري الإنجليزي تمنع الأندية من الترويج لشركات المراهنات على القمصان قائمة إنجلترا - حضور توني رغم أزمة المراهنات.. وغياب سترلينج وأرنولد أحمد محسن لـ في الجول: لم أروج لمواقع المراهنات.. ما حدث كان بالخطأ بُعد أخلاقي وخلافات مع شركات المراهنات.. مبابي يرفض الظهور في جلسة تصوير منتخب فرنسا

المدافع تلقي عرضا بالحصول على 60 ألف ريال برازيلي وهو ما يعادل 10 آلاف دولار أمريكي مقابل تلقيه بطاقة صفراء في أحد المباريات وهو ما لم يحدث.

Image

وفي المباراة التالية تعرض للطرد ضد بوتافوجو بعد نهاية اللقاء وهو ما لم يحتسب ضمن المراهنات، بعدما حصل على عرض آخر.

ونشرت شبكة "جلوبو" سبورتي نصا من محادثة المدافع مع لاعب آخر، حيث تعرض للتهديد من قبل المقامر، وتوسط فيرناندو نيتو لاعب بارانا للاعب من أجل تنفيذ الاتفاق.

Image

وأعلن نادي سانتوس في بيان رسمي استبعاد اللاعب من التدريبات بدءا من أمس الثلاثاء نظرا للتطورات التي حدثت في القضية.

وتتضمن المباريات التي يتم مراجعتها بسبب المراهنات على بطاقات صفراء أو حمراء، ومن الممكن أن يصل عدد المُدعي عليهم 16 شخصا في القضية.

في المرحلة السابقة من العملية، كان بعض اللاعبين أهدافا لعملية بحث ومصادرة من الشرطة وهم: فيكتور راموس من شابيكوينسي، كيفين لوموناكو من براجانتينو، وباولو ميراندا جوفنتود سابقا، وإدواردو بورمان من سانتوس، وإيجور كارييس من سبورت ريسيفي، ومورايس من أتلتيكو جوايانينسي، وجابرييل توتا من يبيرانجا-آر إس.

ووفقا لـ "Veja" البرازيلية فأن السلطات تطالب بإدانة المجموعة المتورطة في التلاعب، بالإضافة إلى تعويض 2 مليون ريال برازيلي للخزينة العامة عن الأضرار المعنوية الجماعية.

سانتوس البرازيل مراهنات
نرشح لكم
تقارير برازيلية: باتو يقترب من العودة لـ ساو باولو كلاسيكو الدوري الأرجنتيني ينتهي بهدف قاتل و7 بطاقات حمراء الثالث عشر.. باهيا البرازيلي ينضم إلى مجموعة سيتي مدرب "جالاكتيكوس" ريال مدريد.. كورينثيانز يتعاقد مع لوكسمبورجو لن يترك مانشستر يونايتد حتى لأجل المونديال.. تجديد عقد جوهرة الشياطين بعد أسبوع واحد.. مدرب كورينثيانز يرحل عن منصبه بسبب قضية مر عليها 36 عاما تقرير: فريق إندونيسي مهتم بضم جيمس رودريجيز كوبا ليبرتادوريس - أليانزا ليما البيروفي ينهي سلسلة 30 مباراة دون انتصار بعد 11 عاما
أخر الأخبار
رومانو: الاتفاق وشيك.. ليفربول يقترب من تعيين مدير رياضي جديد 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أنشيلوتي: أتمنى مواجهة ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 37 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - الزمالك يعلن قائمته المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية بتونس ساعة | رياضات أخرى
كارثة المراهنات تحل على البرازيل.. فتح باب التحقيقات حول تلاعب بالنتائج في 20 مباراة ساعة | أمريكا
مواعيد مباريات الأربعاء 10 مايو 2023 - دربي الأبطال وسلسلة نهائي دوري السلة وكأس مصر ساعة | الكرة المصرية
كورتوا يوضح كيفية الدفاع ضد هالاند 10 ساعة | دوري أبطال أوروبا
لوكا مودريتش: نستحق نتيجة أفضل ضد مانشستر سيتي 10 ساعة | دوري أبطال أوروبا
جوارديولا: عندما كنا أفضل سجلوا هدفا وعندما كانوا أفضل أحرزنا... وهذا سبب عدم تألق هالاند 10 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 2 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر 3 الأول في التاريخ.. أرقام من هدف صلاح الـ 30 مع ليفربول 4 انتهت الدوري الإفريقي للسلة - الأهلي (90)-(91) بترو دي لواندا.. سيناريو قاتل