كارثة المراهنات تحل على البرازيل.. فتح باب التحقيقات حول تلاعب بالنتائج في 20 مباراة

فتحت النيابة العامة في ولاية جوياس البرازيلية تحقيقا حول قضية التلاعب بنتائج المباريات.

وتتم مراجعة أكثر من 20 مباراة من الموسم الماضي وبدأت السلطات تشير إلى مجموعة من لاعبي كرة القدم.

وأشارت شبكة "CNN البرازيلية" أن إدواردو باورمان لاعب سانتوس البرازيلي ضمن الأسماء المتورطة في القضية.

المدافع تلقي عرضا بالحصول على 60 ألف ريال برازيلي وهو ما يعادل 10 آلاف دولار أمريكي مقابل تلقيه بطاقة صفراء في أحد المباريات وهو ما لم يحدث.

وفي المباراة التالية تعرض للطرد ضد بوتافوجو بعد نهاية اللقاء وهو ما لم يحتسب ضمن المراهنات، بعدما حصل على عرض آخر.

ونشرت شبكة "جلوبو" سبورتي نصا من محادثة المدافع مع لاعب آخر، حيث تعرض للتهديد من قبل المقامر، وتوسط فيرناندو نيتو لاعب بارانا للاعب من أجل تنفيذ الاتفاق.

وأعلن نادي سانتوس في بيان رسمي استبعاد اللاعب من التدريبات بدءا من أمس الثلاثاء نظرا للتطورات التي حدثت في القضية.

وتتضمن المباريات التي يتم مراجعتها بسبب المراهنات على بطاقات صفراء أو حمراء، ومن الممكن أن يصل عدد المُدعي عليهم 16 شخصا في القضية.

في المرحلة السابقة من العملية، كان بعض اللاعبين أهدافا لعملية بحث ومصادرة من الشرطة وهم: فيكتور راموس من شابيكوينسي، كيفين لوموناكو من براجانتينو، وباولو ميراندا جوفنتود سابقا، وإدواردو بورمان من سانتوس، وإيجور كارييس من سبورت ريسيفي، ومورايس من أتلتيكو جوايانينسي، وجابرييل توتا من يبيرانجا-آر إس.

ووفقا لـ "Veja" البرازيلية فأن السلطات تطالب بإدانة المجموعة المتورطة في التلاعب، بالإضافة إلى تعويض 2 مليون ريال برازيلي للخزينة العامة عن الأضرار المعنوية الجماعية.