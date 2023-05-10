كورتوا يوضح كيفية الدفاع ضد هالاند

كشف تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد كيفية دافع فريقه ضد مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفرض مانشستر سيتي التعادل على ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في سانتياجو برنابيو.

وقال كورتوا لشبكة بي تي سبورتس الإنجليزية: "إذا أردت الدفاع ضد هالاند لا تعطيه مساحة للركض، وحاولنا تفادي ذلك، لعبنا بشكل جيد، وبسبب ذلك سددوا من مسافات بعيدة المدى، وهو ما جعلنا نتراجع أكثر".

وأضاف "تعادل جيد وسنلعب على كل شيء الأسبوع المقبل، ستكون مثل نهائي".

وأكمل "نحن جيدين في الفوز بالنهائيات، آمل أن نتعامل بشكل ذهني مع الأمر".

وأردف "سيتي فريق يلعب على الاستحواذ، ومع هالاند يلعبون بشكل مباشر، أحيانا في الدوري الإنجليزي يلعب إيدرسون تمريرات عميقة، تراجعنا من أجل عدم إفساح المساحات لهم".

وأتم "أحيانا لا نتحكم في المباراة، ضغطوا جيدا ولا تريد أن تتخذ أي مخاطرة حتى لا تتعرض للإيذاء في الدفاع".

وانتهت المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب سنتياجو برنابيو بالتعادل، ليتأجل حسم المتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا إلى مواجهة العودة الأسبوع المقبل في ملعب الاتحاد.

تقدم ريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور في الشوط الأول، وتعادل مانشستر سيتي بهدف كيفين دي بروين في الشوط الثاني.