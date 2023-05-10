لوكا مودريتش: نستحق نتيجة أفضل ضد مانشستر سيتي

يرى لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد أن فريقه يستحق نتيجة أفضل من التعادل مع مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفرض مانشستر سيتي التعادل على ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في سانتياجو برنابيو.

وقال مودريتش لموقع الاتحاد الأوروبي: "بين الشوطين كان هناك أشياء لابد من تصحيحها، المدرب طلب منا أن نحتفظ بالكرة أكثر وأن نكون أكثر إبداعا".

وأضاف "هذا هو سبب تحرير إدواردو كامافينحا ليضغط أكثر في الوسط، ونستحق نتيجة أفضل من هذه".

وأكمل "سنخوض مباراة الإياب بنفس الثقة والتفاؤل بإمكانية الفوز هناك".

وأتم "المباراة متساوية إنها 50-50، ونحن متأكدين بأنه لا شيء حُسم الليلة".

وانتهت المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب سنتياجو برنابيو بالتعادل، ليتأجل حسم المتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا إلى مواجهة العودة الأسبوع المقبل في ملعب الاتحاد.

تقدم ريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور في الشوط الأول، وتعادل مانشستر سيتي بهدف كيفين دي بروين في الشوط الثاني.