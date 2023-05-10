جوارديولا: عندما كنا أفضل سجلوا هدفا وعندما كانوا أفضل أحرزنا... وهذا سبب عدم تألق هالاند

الأربعاء، 10 مايو 2023 - 00:39

كتب : FilGoal

ريال مدريد - مانشستر سيتي - جوارديولا

قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إن فريقه لم يستغل سيطرته على مباراته ضد ريال مدريد فاستقبل هدفا والأمر حدث كذلك حينما أدرك التعادل حينما لم يكن هو الطرف الأفضل في اللقاء.

وتعادل مانشستر سيتي مع مضيفه ريال مدريد مساء الثلاثاء إيجابيا بهدف لمثله في ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث جوارديولا عقب المباراة لشبكة "بي تي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "عندما كنا أفضل سجلوا هدفا وعندما كانوا أفضل سجلنا هدفا".

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واصل "المباراة كانت متقاربة، حظي ريال مدريد ببعض اللحظات الجيدة في المباراة وكان الأمر صعبا علينا، ولكن أمامنا نهائي يوم الأربعاء المقبل في ملعبنا بوجود جماهيرنا".

وأردف "بدأنا الشوط الثاني جيدا واعتمدوا على الناحية اليسرى ومرروا الكثير من الكرات ولم نستطع استخلاص الكرة ثم سجلنا هدفا رائعا من كيفن دي بروين ومن ثم حظينا بفرص".

وأردف "سنرى كيف يمكننا التحسن في مانشستر، ونتمنى أن نتعلم مما حدث وندافع ونهاجم بشكل أفضل".

وعن أداء إرلينج هالاند قال: "المسافة بين قلبي الدفاع والظهيرين كانت ممتلئة بالعديد من اللاعبين ولم يكن الأمر سهلا له، لكنه تحرك جيدا وحظي بفرصه".

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