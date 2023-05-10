رودري: ريال مدريد يمتلك الكثير من الجودة.. والهدف أعطانا الثقة لمواصلة الضغط

الأربعاء، 10 مايو 2023 - 00:39

كتب : FilGoal

رودري

وصف رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي مواجهة ريال مدريد بالصعبة بسبب امتلاك المنافس "للكثير من الجودة".

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال رودري عبر بي تي سبورتس الإنجليزية: "مباراة صعبة للغاية عندما تصل لهنا، أعتقد أننا كنا رائعين، في بعض الأحيان تصبح الأمور أصعب ضد هذا الفريق بسبب امتلاكهم للكثير من الجودة".

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وأضاف "في أول 25-30 دقيقة تحكمنا في المباراة ثم حصلوا على أول فرصة لهم فسجلوا هدفا رائعا، لكننا واصلنا في المباراة رغم صعوبة التعامل مع طريقة دفاعهم، وجد كيفين دي بروين المرمى وفي الدقائق الأخيرة حاولنا الاحتفاظ بالكرة".

وتابع "الكثير من التركيز مطلوب لأنه عندما تخسر الكرة يكون من الصعب استعادتها لأن لديهم الكثير من الجودة والمهاجمين أسرع".

وأكمل "كيفين دي بروين لاعب كبير بالنسبة لنا، دائما يساعد الفريق في اللحظة التي نحتاجها، عانينا قليلا لأننا حاولنا الاحتفاظ بالكرة ومع الهدف أعطانا الثقة لمواصلة الضغط، هي نتيجة إيجابية لنا".

وأتم "في الإياب نحتاج الجمهور لمساندتنا".

تقدم ريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور في الشوط الأول، وتعادل مانشستر سيتي بهدف كيفين دي بروين في الشوط الثاني.

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