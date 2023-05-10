أنشيلوتي: الكرة خرجت قبل هدف تعادل مانشستر سيتي

الأربعاء، 10 مايو 2023 - 00:26

كتب : FilGoal

أنشيلوتي

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن هدف مانشستر سيتي الذي تعادل به أمام فريقه غير صحيح.

وعاد مانشستر سيتي الإنجليزي من إسبانيا بالتعادل مع ريال مدريد بهدف لكل فريق، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

وقال أنشيلوتي عبر قناة بي إن سبورتس: "بالنسبة لي الكرة خرجت من الملعب قبل أن يسجل دي بروين هدف مانشستر سيتي".

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وأضاف "الحكم أخبرني أنهم سألوا الفيديو وقال لهم الكرة لم تخرج ولكني لا أعرف الحقيقة".

وواصل "أدرنا المباراة بصورة جيدة وعانينا في الشوط الأول وعندما تقدمنا في النتيجة بدأنا اللعب بطريقة جيدة وفي الشوط الثاني كان من الممكن أن تكون النتيجة مختلفة تماما وكان بمقدورنا تحقيق الفوز".

وأكمل "سيكون لدينا رغبة كبيرة في مباراة العودة والفريق قدم مستوى مميز وأنا راض جدا".

وشدد "علينا أن نحقق العودة ومن الممكن أن تمر إلى النهائي من خلال التعادل والذهاب إلى ركلات الترجيح".

وأتم تصريحاته "لم نعاني كثيرا في المباراة، سيطرنا على اللعب بصورة جيدة وكان لنا طاقة كبيرة".

وانتهت المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب سنتياجو برنابيو بالتعادل، ليتأجل حسم المتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا إلى مواجهة العودة الأسبوع المقبل في ملعب الاتحاد.

تقدم ريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور في الشوط الأول، وتعادل مانشستر سيتي بهدف كيفين دي بروين في الشوط الثاني.

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