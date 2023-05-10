البطولة العربية - أهلي طرابلس ينتصر على النهضة برباعية في الدور الثاني

حقق أهلي طرابلس الليبي فوزا كبيرا على النهضة العماني بنتيجة 4-2 في الدور الثاني من البطولة العربية 2023 والتي تحمل اسم كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

ويؤهل الدور الثاني من البطولة العربية لمرحلة المجموعات من البطولة العربية والمقرر إقامتها في السعودية من 20 يوليو وحتى 5 أغسطس 2023.

واستضاف ملعب شهداء بينينا في ليبيا المباراة بين الفريقين والتي شهدت فوز أهلي طرابلس.

وتقدم أهلي طرابلس في الدقيقة 13 عن طريق أنيس سلتو، وبعد 11 دقيقة أضاف محمد المنير الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 33 أضاف نور الدين القليب الهدف الثالث لأهلي طرابلس.

وقلص المنذر العلوي النتيجة بهدف في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع من الشوط الأول سجل أحمد التربي الهدف الرابع لأهلي طرابلس.

وفي الدقيقة 90 سجل عمر المالكي هدف تقليص الفارق للنهضة العماني.

وسيلتقي الفريقان مجددا في الإياب يوم 29 مايو الجاري لحسم بطاقة التأهل.

وسيتأهل الفائز من بطاقة المباراة للمجموعة الثانية رفقة السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي.

وكان أهلي طرابلس فاز على طلائع الجيش في الدور الأول من المسابقة.

فيما وصل النهضة العماني على حساب شباب الخليل الفلسطيني.