الحسم في الاتحاد.. تعادل بين ريال مدريد ومانشستر سيتي بصواريخ فينيسيوس ودي بروين

الأربعاء، 10 مايو 2023 - 00:00

كتب : عمرو عبد المنعم

مانشستر سيتي - ريال مدريد - هدف دي بروين

عاد مانشستر سيتي الإنجليزي من إسبانيا بالتعادل مع ريال مدريد بهدف لكل فريق، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

فينيسيوس جونيور

النادي : ريال مدريد

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

ريال مدريد
مانشستر سيتي

وانتهت المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب سنتياجو برنابيو بالتعادل، ليتأجل حسم المتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا إلى مواجهة العودة الأسبوع المقبل في ملعب الاتحاد.

تقدم ريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور في الشوط الأول، وتعادل مانشستر سيتي بهدف كيفين دي بروين في الشوط الثاني.

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وصف المباراة

بدأ مانشستر سيتي المباراة بضغط قوي وسيطرة على الكرة ومحاولات على مرمى ريال مدريد.

وسدد دي بروين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها تيبو كورتوا ببراعة.

وواصل كورتوا التألق وتصدى مرة أخرى لتسديدة رودري وأبعدها إلى ركنية.

وشكلت هجمات ريال مدريد المرتدة خطورة على مرمى مانشستر سيتي وقطع فينيسيوس الكرة من الدفاع وتوغل داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية أرضية أبعدها روبن دياز من أمام المرمى قبل أن تصل إلى كريم بنزيمة.

وأرسل دي بروين عرضية قابلها هالاند بضربة رأسية ولكن كورتوا أمسك بالكرة.

هدف صاروخي

وانطلق فينيسيوس جونيور بالكرة نحو منطقة جزاء مانشستر سيتي وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لم يستطع إيدرسون التصدي لها ليسجل الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 35.

عقب الهدف اندفع مانشستر سيتي للهجوم مجددا محاولا تسجيل التعادل ولكن محاولاته لم تكتمل أمام مرمى كورتوا، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد.

مع بداية الشوط الثاني كان ريال مدريد هو صاحب المبادرة الهجومية وكاد بنزيمة أن يسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية بالقدم اليسرى أبعدها إيدرسون إلى ركنية.

وتوغل رودريجو من ناحية اليمين وسدد كرة اصطدمت في قدم جون ستونز وغيرت مسارها وكادت تدخل المرمى لكنها خرجت إلى ركنية.

هدف صاروخي آخر

ورد مانشستر سيتي بقوة وسجل هدف التعادل في الدقيقة 67 بتسديدة صاروخية من كيفين دي بروين.

وجاء الهدف بعدما مرر جوندوجان كرة إلى دي بروين أمام منطقة الجزاء ليطلق تسديدة صاروخية لم يستطع كورتوا هذه المرة التصدي لها.

وغادر رودريجو وتوني كروس ولوكا مودريتش الملعب وشارك بدلا منهم ماركو أسينسيو وتشواميني وناتشو من أجل تنشيط هجوم ريال مدريد.

وكاد تشواميني أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة 89 بعدما أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكن إيدرسون تصدى لها ببراعة وأبعد الكرة إلى ركنية.

واستمر ضغط ريال مدريد في الدقائق المتبقية محاولات تسجيل هدف الفوز ولكن المباراة انتهت بالتعادل.

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