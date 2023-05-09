الزمالك يكشف لـ في الجول سبب تأخر دفع مستحقات أشيمبونج.. والخطوة المقبلة بعد الحكم للاعب

ما هو سبب تأخر الزمالك في تسديد غرامة لاعبه السابق بنجامين أشيمبونج؟

بنيامين أشيمبونج النادي : الداخلية الزمالك

أجاب مصدر من الزمالك –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء: "الزمالك كان ملتزم بدفع المديونية في وقتها وفقا للمتفق عليه".

وأكمل "الزمالك دفع بالفعل 350 ألف دولار وكان يتبقى قسطين فقط قيمة كل منهما 90 ألف دولار".

وواصل "بسبب الحجز على أرصدة النادي وعدم توفر سيولة مالية لم نستطع سداد باقي المستحقات".

وأتم المصدر "لا يوجد أي إيقاف للقيد بعد الحكم لصالح اللاعب بحصوله على غرامة تأخير قدرها 90 ألف دولار، ومع توفر السيولة المالية سنتواصل مع اللاعب لإنهاء الأزمة بدفع المستحقات".

وكان الزمالك قد غُرم مليون و200 ألف دولار لصالح اللاعب، وتقدم النادي بطعن ضد قرار لجنة فض المنازعات في فيفا، وحددت المحكمة الرياضية الدولية يوم 7 أكتوبر 2021 للنظر في القضية، قبل الوصول للحل الودي.

وانضم أتشيمبونج لصفوف الزمالك في عام 2017 قادما من الداخلية ولعب لمدة نصف موسم قبل أن يرحل إلى بتروجت.

وشارك الغاني في 46 مباراة في الدوري المصري الممتاز وسجل 12 هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.