رمزي صالح: بروكسي حصل على ما يريد.. ومكاسب مباراة الزمالك أكبر من النتيجة

الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 23:25

كتب : FilGoal

فريق بروكسي

شدد رمزي صالح المشرف على الكرة في نادي بروكسي أن مكاسب مواجهة الزمالك في كأس مصر أكبر من النتيجة.

وخسر بروكسي بنتيجة 3-2 من الزمالك في دور الـ 32 من كأس مصر بعد الوصول لشوطين إضافيين.

وقال رمزي صالح عبر أون تايم سبورتس 1: "نحن نادي تأسس عام 2019 واستطعنا الوصول من الدرجة الرابعة للثانية، ولدينا منظومة متكاملة ونحاول الوصول لأبعد مدى".

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وأضاف "منذ البداية تمنيت أن نقع في قرعة كأس مصر ضد الأهلي أو الزمالك والكل يتمنى أن يلعب أمامهما، الآن الجميع في مصر يعرف نادي بروكسي، ولاعبونا أحرجوا الزمالك وحصلنا على ما نريده من اللقاء".

وتابع "أدينا المباراة بشكل جيد ووصلنا أكثر من مرة لمرمى الزمالك ولنا كرة في القائم وفرصتان تصدى لهما عواد وركلة جزاء لم تحتسب".

وأكمل "كنا ندا للزمالك، وحزين لأن كان طموحنا الوصول لأبعد مدى، وأبارك للزمالك على التأهل، ولاعبو بروكسي أجادوا بدنيا وفنيا في أرض الملعب".

وأتم "لدينا قاعدة ناشئين كبيرة يقودها مدير فني هولندي ونحاول تقديم شيء مختلف، المصري في يناير الماضي ضم ثنائي الفريق أحمد عماد وحسام جريشة، نسير في الطريق الصحيح ونحتاج لعض الوقت وندير منظومة متكاملة بشكل احترافي هدفنا الصعود للممتاز، مكاسب المباراة أكبر من النتيجة".

وفاز الزمالك على بروكسي أحد أندية الدرجة الثانية بنتيجة 3-2.

وسجل حاتم محمد سكر وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري أهداف الزمالك.

فيما أحرز كامل أحمد وأحمد جمعة هدفي بروكسي في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

ويواجه الزمالك الفائز من مباراة فاركو والمصرية للاتصالات في ثمن نهائي المسابقة.

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