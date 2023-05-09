محامي أشيمبونج لـ في الجول: حصلنا على حكم ضد الزمالك.. والقرار النهائي قد يصدر بعد عام

الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 22:59

كتب : حسام أحمد

أشيمبونج مع الزمالك

كشف روي فيرمير محامي الغاني بنجامين أتشيمبونج عن حصول اللاعب على حكم ضد الزمالك ناديه السابق.

وقال روي فيرمير لـFilGoal.com: "حصلنا على حكم من فيفا بإلزام الزمالك بسداد 270 ألف دولار لصالح أتشيمبونج وهي قيمة المستحقات المالية المتأخرة للاعب بالإضافة إلى فوائد الغرامة بعد التأخر في السداد".

وأضاف "الزمالك لم يلتزم في سداد مستحقات اللاعب المتأخرة بعد الاتفاق على التسوية المالية".

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وأتم تصريحاته "القرار صدر في شهر مارس الماضي والزمالك تقدم باستئناف عليه وتم إيقاف تنفيذه بشكل مؤقت، والقرار النهائي بعد استئناف الزمالك قد يستغرق عاما آخر".

وكان الزمالك قد غُرم مليون و200 ألف دولار لصالح اللاعب، وتقدم النادي بطعن ضد قرار لجنة فض المنازعات في فيفا، وحددت المحكمة الرياضية الدولية يوم 7 أكتوبر 2021 للنظر في القضية، قبل الوصول للحل الودي.

وانضم أتشيمبونج لصفوف الزمالك في عام 2017 قادما من الداخلية ولعب لمدة نصف موسم قبل أن يرحل إلى بتروجت.

وشارك الغاني في 46 مباراة في الدوري المصري الممتاز وسجل 12 هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

أتشيمبونج أشيمبونج
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