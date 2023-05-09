الكرتي: الانتصار على الإسماعيلي كان مهما بعد فترة تعثر

الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 22:27

كتب : بسام أبو بكر

رمضان صبحي مع وليد الكرتي

قال وليد الكرتي مهاجم بيراميدز إن الانتصار على الإسماعيلي كان مهما لإنهاء فترة التعثر التي لاحقت الفريق.

وليد الكرتي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وفاز بيراميدز على الإسماعيلي اليوم الثلاثاء في ملعب الدفاع الجوي بثلاثة أهداف لهدف في لقاء مؤجل من الجولة 24 من الدوري.

وتحدث الكرتي الذي توج بجائزة رجل المباراة بعد نهايتها قائلا: "الفوز كان مهما للخروج من فترة التعثر الأخيرة التي مر بها الفريق".

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وواصل "الإقصاء من الكونفدرالية وخسارة كأس السوبر كان صعبا لذا كان علينا الفوز لعودة الثقة للاعبين".

وأكمل "من الضروري تحقيق الانتصارات المتتالية في الدوري واللعب في كل مباراة على أنها مواجهة كأس لا بد من الفوز فيها لأن الثلاث نقاط مهمة من أجل الاقتراب أكبر من صدارة الدوري في ظل المنافسة القوية مع الأهلي وفيوتشر".

وأتم الكرتي " اللاعبون تعاهدوا على التعويض في المرحلة المقبلة وتحقيق الانتصارات في الدوري وكأس مصر، والدوري هو الهدف حاليا والتركيز في المرحلة المقبلة على مباراتنا في كأس مصر".

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بفارق نقطة عن فيوتشر وللأول مباراة أقل.

فيما يتصدر الأهلي الترتيب بـ53 نقطة وله أربع مباريات أقل من بيراميدز.

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