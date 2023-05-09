تقارير برازيلية: باتو يقترب من العودة لـ ساو باولو

يقترب ألكسندر باتو من العودة مجددا إلى ساو باولو خلال الأيام المقبلة.

ويعد المهاجم البرازيلي البالغ 33 عاما دون نادٍ عقب نهاية تعاقده بنهاية العام الماضي مع أورلاندو سيتي الأمريكي.

وبحسب تقارير برازيلية أبرزها "جلوبو" فأن الإعلان الرسمي سيأتي خلال الأيام المقبلة حيث يتناقش الطرفان على الراتب.

وستكون تلك الفترة الثالثة لباتو مع الفريق بعد أولى بين 2014-2015 والثانية 2019-2020.

وأشار التقرير أن جونيور دوريفال المدير الفني لساو باولو هو من جعل إمكانية عودة باتو إلى الفريق حقيقة.

ووافق المدرب على فتح باب المفاوضات بين الإدارة واللاعب، ويسير الملف بشكل إيجابي.

وأوضح التقرير أن باتو سيتقاضى راتبه بحسب الأداء.

وتعافى باتو من الإصابة في فبراير الماضي، حيث غاب عن المباريات منذ أكتوبر الماضي مع أورلاندو سيتي الأمريكي بسبب إصابة في الركبة.

وخاض المهاجم البالغ 33 عاما 105 مباراة بقميص ساو باولو سجل خلالها 32 هدفا وصنع 15 دون أن يتوج رفقتهم بأي لقب.

وارتدى باتو قمصان إنترناسيونال وكورنثيانز وساو باولو في البرازيل وتاينجيان كوانجيان الصيني وميلان الإيطالي وفياريال الإسباني وتشيلسي الإنجليزي.