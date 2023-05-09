أوسوريو: المثلوثي في وسط الملعب؟ أرنولد يلعب كذلك مع ليفربول.. ولم أقلل من بروكسي

الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 21:37

كتب : إبراهيم رمضان

أوسوريو يقود مران الزمالك

كشف خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك سبب إشراكه لحمزة المثلوثي في وسط الملعب أمام بروكسي.

وفاز الزمالك على بروكسي اليوم الثلاثاء في استاد القاهرة بثلاثة أهداف لهدفين في دور الـ32 من كأس مصر.

وتحدث أوسوريو في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "مباريات الكأس في كل دول العالم تكون بمثابة فرصة للفرق التي تشارك في دوريات الدرجة الثانية لتقديم مباريات قوية، فريقي درس المنافس جيدا، ولم أقلل من حجم بروكسي".

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وواصل "دفعت بتشكيل من لاعبين صغار اللسن ومنحت الفرصة لآخرين مثل محمود شبانة وسامسون أكينيولا ويوسف أسامة نبيه".

وأردف "التعديلات التي أجريناها بين الشوطين ساهمت في تحسنا وكانت هناك أخطاء فردية تسببت في استقبالنا للأهداف".

وعن رأيه في بروكسي قال: "فريق قوي وكان منافسا جيدا لنا ولكن فوز الزمالك كان عادلا وبروكسي لا يستحق ركلة جزاء أخرى في اللقاء".

أما عن رأيه فيما ينقص الزمالك قال المدرب الكولومبي: "الزمالك يحتاج لاستغلال الفرص بشكل أفضل في الثلث الهجومي وزيادة الفاعلية الهجومية كي يتمكن من التسجيل في كل المباريات".

وعن مشاركة حمزة المثلوثي في وسط الملعب قال: "تدربنا في الأيام الماضية طريقة اللعب في مباراة اليوم وأحيانا ليفربول يستخدم ترينت ألكسندر أرنولد في وسط الملعب ونفس الأمر مع مانشستر سيتي الذي يستخدم كايل ووكر وجون ستونز في وسط الملعب أيضا".

وأكد "طريقة اللعب اتبعتها اليوم يعتمد عليها أكثر من فريق، وليست خاصة بالمنافس الذي واجهناه، وأحيانا يستطيع اللاعب المشاركة في أكثر من مركز".

وكشف أوسوريو أن إصابة ناصر منسي منحت الفرصة لسامسون أكينيولا كي يشارك في المباراة.

وأتم "كل اللاعبين سيحصلون على فرصة في الفترة المقبلة لنقيم مستواهم بشكل أكبر".

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