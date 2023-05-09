كأس مصر – الزمالك يحبط مفاجأة بروكسي في مباراة الأهداف الخمسة

نجا الزمالك من فخ الخروج المبكر ببطولة كأس مصر.

وفاز الزمالك على بروكسي أحد أندية الدرجة الثانية بنتيجة 3-2.

وسجل حاتم محمد سكر وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري أهداف الزمالك.

فيما أحرز كامل أحمد وأحمد جمعة هدفي بروكسي في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

ويواجه الزمالك الفائز من مباراة فاركو والمصرية للاتصالات في ثمن نهائي المسابقة.

الزمالك أفلت من هزيمة لم تحدث منذ عام 2008-2009 عندما خسر من بين عبيد بهدف دون رد وودع كأس مصر من دور الـ32.

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تشكيل المباراة

شهد تشكيل الزمالك عودة محمد عواد لحراسة المرمى، كما لعب سامسون أكينيلوا بشكل أساسي للمرة الأولى منذ مباراة الداخلية يوم 5 يناير الماضي.

ولعب بجوار سامسون في الهجوم كل من يوسف أسامة نبيه وسيد عبد الله.

🔴 محمد عواد أساسي في تشكيل الزمالك لمواجهة بروكسي في كأس مصر pic.twitter.com/HnaQ62ahV8 — FilGoal (@FilGoal) May 9, 2023

وصف المباراة

بدأ نادي بروكسي المباراة بهجوم ضاغط على مرمى الزمالك وحصل على ركلة حرة بالقرب من منطقة جزاء الزمالك لكنها محمد عواد أبعدها.

وفي الدقيقة السابعة استغل كامل أحمد كابوريا خطأ حاتم سكر لاعب الزمالك وسجل الهدف الأول لفريقه في شباك عواد.

وأرسل محمد أشرف روقا تمريرة بينية وضعت حمزة المثلوثي في انفراد تام بالمرمى ولكن الأخير أعاد الكرة بغرابة إلى سامسون أكنيولا فاستخصلها دفاع بروكسي من أمامه.

ونجح حاتم سكر في تسجيل هدف التعادل بعد تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بيمين العارضة وسكنت المرمى.

مع بداية الشوط الثاني دفع أوسوريو مدرب الزمالك بالرباعي: شيكابالا، إبراهيما نداي، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي بدلا من سامسون أكنيولا وسيد عبد الله ويوسف أسامة نبيه وأشرف روقا

في المقابل واصل بروكسي أدائه الهجومي ونجح أحمد جمعة في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 56 من ركلة جزاء.

وأدرك الزمالك التعادل بعد كرة عرضية من مصطفى شلبي من جهة اليسار قابلها حمزة المثلوثي برأسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى في الدقيقة 79.

وأضاع إبراهيما نداي فرصة تسجيل الهدف الثالث للزمالك بعد تسديدة مرت قريبة من مرمى بروكسي قبل نهاية الوقت الأصلي.

ونجح سيف الدين الجزيري في استغلال كرة عرضية من مصطفى شلبي من جهة اليسار وقابلها بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت منتصف المرمى في الدقية 100.

وأهدر محمد مصطفى أبو العينين فرصة تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل من الشوط الإضافي الثاني ليحجز الزمالك مقعدا في ثمن نهائي كأس مصر.