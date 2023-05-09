كرة يد – بفارق 51 هدفا.. الأهلي يكتسح كيركوس في افتتاح كأس الكؤوس الإفريقية

حقق الأهلي فوزا كاسحا في افتتاح مشواره ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية بنتيجة 59-8على كيركوس الإثيوبي.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل في النادي الأهلي.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 32-4 لصالح الأهلي.

وشهدت المباراة حضور محمود الخطيب رئيس الأهلي وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية متفوقا على سبورتنج الذي فاز على رجاء أغادير المغربي بنتيجة 33-25.

وسيلتقي الأهلي في الجولة الثانية يوم الخميس في التاسعة مساءً مع فاب الكاميروني في ثاني مباريات البطولة.

وافتتحت البطولة اليوم وتنتهي يوم 18 مايو الجاري، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة لربع النهائي للمنافسة في الأدوار الإقصائية حتى النهائي.

الأهلي توج بطلا لبطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك 27-24 على صالة الأمير عبد الله الفيصل في النادي الأهلي.