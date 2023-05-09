كرة يد – بفارق 51 هدفا.. الأهلي يكتسح كيركوس في افتتاح كأس الكؤوس الإفريقية

الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 20:34

كتب : FilGoal

الأهلي - كيركوس

حقق الأهلي فوزا كاسحا في افتتاح مشواره ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية بنتيجة 59-8على كيركوس الإثيوبي.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل في النادي الأهلي.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 32-4 لصالح الأهلي.

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وشهدت المباراة حضور محمود الخطيب رئيس الأهلي وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

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وتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية متفوقا على سبورتنج الذي فاز على رجاء أغادير المغربي بنتيجة 33-25.

وسيلتقي الأهلي في الجولة الثانية يوم الخميس في التاسعة مساءً مع فاب الكاميروني في ثاني مباريات البطولة.

وافتتحت البطولة اليوم وتنتهي يوم 18 مايو الجاري، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة لربع النهائي للمنافسة في الأدوار الإقصائية حتى النهائي.

الأهلي توج بطلا لبطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك 27-24 على صالة الأمير عبد الله الفيصل في النادي الأهلي.

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