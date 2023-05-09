تشكيل ريال مدريد - مودريتش أساسي وروديجير يعوض ميليتاو في الدفاع ضد مانشستر سيتي
الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 20:04
كتب : FilGoal
يقود كريم بنزيمة تشكيل فريقه ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي.
ويلعب ريال مدريد الإسباني ضد مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام بملعب سنتياجو برنابيو معقل الملكي.
ويشارك الألماني أنطونيو روديجير بشكل أساسي في الدفاع لتعويض غياب إيدير ميليتاو الموقوف.
كما ظهر لوكا مودريتش في تشكيل ريال مدريد الأساسي، بعدما شارك كبديل أمام أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:
المرمى: تيبو كورتوا
الدفاع: داني كارفاخال – أنطونيو روديجير – دافيد ألابا – إدوارد كامافينجا
الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي
الهجوم: رودريجو – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور
نرشح لكم
تشكيل مانشستر سيتي - عودة جريليش للهجوم أمام ريال مدريد.. ووكر أساسي في الدفاع مؤتمر جيرو: أعتقد أننا نستحق التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا مؤتمر إنزاجي: علينا أن نستخدم القلب والعقل.. ونريد التعامل مع الدربي بأفضل طريقة ممكنة مؤتمر بيولي: سنخوض أصعب دربي.. وموقف لياو يتحدد صباح يوم المباراة تعرف على المباريات المتبقية لـ يونايتد وليفربول ونيوكاسل في صراع دوري الأبطال عودة لياو لتدريبات ميلان قبل لقاء إنتر في دوري الأبطال رودري: نحترم ريال مدريد كثيرا ولكن مواعيد مباريات الثلاثاء 9 مايو 2023 - ريال مدريد ضد مانشستر سيتي.. والزمالك في كأس مصر