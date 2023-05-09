تشكيل ريال مدريد - مودريتش أساسي وروديجير يعوض ميليتاو في الدفاع ضد مانشستر سيتي

يقود كريم بنزيمة تشكيل فريقه ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويلعب ريال مدريد الإسباني ضد مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام بملعب سنتياجو برنابيو معقل الملكي.

ويشارك الألماني أنطونيو روديجير بشكل أساسي في الدفاع لتعويض غياب إيدير ميليتاو الموقوف.

كما ظهر لوكا مودريتش في تشكيل ريال مدريد الأساسي، بعدما شارك كبديل أمام أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارفاخال – أنطونيو روديجير – دافيد ألابا – إدوارد كامافينجا

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي

الهجوم: رودريجو – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور