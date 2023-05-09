مؤتمر جيرو: أعتقد أننا نستحق التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

كشف أوليفييه جيرو مهاجم ميلان الإيطالي أن فريقه يستحق التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا قبل لقاء إنتر في نصف النهائي.

يستعد ميلان لمواجهة الغريم التقليدي إنتر في نصف نهائي دوري الأبطال.

وقال جيرو في المؤتمر الصحفي: "إنه الدربي مباراة خاصة، أحب خوض تلك المباريات، فخور أنني في ميلان وآمل تقديم شيئا رائعا غدا، أنا متحمس".

وأضاف "هذا النوع المباريات الجميع يقدم فيه 110%، نعلم بقدرتنا على تقديم شيئا رائعا بجودتنا وخصائصنا، نحاول أن نكون إيجابين ونحفز زملائنا".

وأردف عن مواجهة خاصة ضد لاوتارو مارتينيز بعدما التقيا في نهائي كأس العالم وانتصر الأرجنتيني قائلا: "التقينا أيضا في كأس السوبر، قرأت أنها مواجهة بين لاوتارو وجيرو، نحن فريق متحد نترك الماضي خلفنا، لكن هذا يقدم لنا حافز إضافي".

وفاز الأرجنتيني في نهائي كأس العالم ونهائي كأس السوبر الإيطالي ضد الفرنسي سواء مع منتخب بلاده أو فريقه.

وشدد "لا شيء يقلل من تركيز، أنا شخص أركز لمساعدة فريقي، ولدينا فرصة كبيرة للفوز غدا".

وأصر "لا يمكن أن نقلل من أي شخص، في هذا المستوى أصغر التفاصيل، لدينا الطموح نؤمن بقدرتنا، نريد السير خطوة بخطوة، سنرى ماذا سيفعل مانشستر سيتي وريال مدريد، لكن علينا أن نركز على إنتر ونفوز باللقاء".

وأتم "نحن نادي خاص، الموسم الماضي لم يسألنا أحد عن الفوز بلقب الدوري الإيطالي، وأنا فخور بما فعلناه، مع المدرب والطاقم الفني، ربما تكون مستحقة، من أجل الالتزام الذين نضعه وسأكون فخورا بالوصول للنهائي، ربما يكون الأمر رائعا وأعتقد أن الجماهير تستحق ذلك".

ويلتقي ميلان مع إنتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء في تكرار لمواجهتي 2003 و2005.

ووصل ميلان للمربع الذهبي على حساب توتنام ونابولي، فيما تأهل إنتر على حساب بورتو وبنفيكا.