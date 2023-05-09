انتهت الدوري المصري - بيراميدز (3) (1) الإسماعيلي.. تعثر الدراويش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز والإسماعيلي المؤجلة من الجولة 24 من الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 46 نقطة من 24 مباراة.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة من 24 مباراة.

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انتهت

ق 82: بطاقة حمراء لمحمد حسن لاعب الإسماعيلي

ق 78: جووول الثاااالث.. تسديدة من فخر الدين بن يوسف تسكن الشباك بعد تمريرة من وليد الكرتي.

ق 66: هدف للإسماعيلي عن طريق محمود الشبراوي وسط اعتراضات من لاعبي بيراميدز

ق 56: الشناوي يتصدى لفرصة محمد الشامي من داخل منطقة الجزاء ويمنع هدف تقليص الفارق

ق 50: هدف غير محتسب لبيراميدز بداعي التسلل على كريم حافظ

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: جووول ثاااااني.. إسلام عيسى يسدد من داخل منطقة الجزاء على يسار كوكو مسجلا الهدف الثاني لبيراميدز

ق 15: جوووول أوووول.. عرضية كريم حافظ ورأسية وليد الكرتي تسكن شباك الإسماعيلي

ق 2: كريم حافظ أرسل الكرة من جهة اليسار للاعب فاخري لاكاي داخل منطقة الجزاء الذي سددها ولكن مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

بداية اللقاء