مؤتمر إنزاجي: علينا أن نستخدم القلب والعقل.. ونريد التعامل مع الدربي بأفضل طريقة ممكنة

شدد سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر أن على فريقه خوض دربي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالقلب والعقل.

ويستعد إنتر لمواجهة غريمه التقليدي ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي: "حضرّنا أنفسنا جيدا في المباريات الأخيرة بأفضل طريقة ممكنة بما فيها نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "غدا نعلم أنها مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أنه دربي، نعرف أهمية المباراة بالنسبة لنا ونريد التعامل معها بأفضل طريقة ممكنة".

وأكمل "علينا أن نستخدم القلب والعقل، ليس لدي شكوك وعلينا أن نستخدم عقولنا بحكمة، سنمر بلحظات خطيرة وغير متوقعة خلال المباراة، ونعلم أنه سيكون علينا خوض مباراة من 180 دقيقة".

وأردف "نعلم ماذا يعني الدربي، خضنا 7 مباريات دربي في آخر 20 شهرا، فزنا وخسرنا، لكننا نعرف أن هذه المباراة فريدة".

وعن موقفه من مشاركة لياو: "قلت من قبل نعرفه ونعرف جودته، وفي كل مباراة يجب على اللاعبين تقديم كل شيء".

وأتم "ميلان فريق يمتلك جودة، كل مباراة لها قصتها ونعلم أنهم يعرفون كيفية اللعب، لا نشعر بالخجل من المباراة وبالقلب والعقل سنلعب المباراة بأفضل طريقة ممكنة".

ويلتقي ميلان مع إنتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء في تكرار لمواجهتي 2003 و2005.

ووصل ميلان للمربع الذهبي على حساب توتنام ونابولي، فيما تأهل إنتر على حساب بورتو وبنفيكا.