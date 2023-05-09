مؤتمر بيولي: سنخوض أصعب دربي.. وموقف لياو يتحدد صباح يوم المباراة

يؤمن ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان بقدرة فريقه على إقصاء أي فريق في دوري أبطال أوروبا بعد عبور عقبتي توتنام ونابولي.

ووصف بيولي الذي يستعد لمواجهة الغريم التقليدي إنتر في نصف نهائي دوري الأبطال أن الدربي هو الأكثر صعوبة.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي: "بالطبع هي المباراة الأصعب، لأنها نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "من الرائع أن نخوض تلك المباراتين، لابد أن نكون سعداء بتلك اللحظة هي فقط المباراة الأولى والتي ستقام على مدار 180 دقيقة".

وأكمل "بالنسبة للأخرين، إنتر هو المرشح المفضل، لكن نريد أن نلعب".

وأردف "أقصينا توتنام ونابولي والآن نفكر في إقصاء أي فريق".

وتابع "أكملنا طريقا كبيرا ونريد أن نأخذ الخطوة الأكبر ونواصل الطريق، والحوافز عالية".

وعن موقف رافائيل لياو من المشاركة: "سنرى في المران الأخير غدا الأربعاء، قبل المران الأخير ونأمل أن يتعافى في الوقت المناسب".

وأصيب لياو ضد روما يوم السبت الماضي بشد في العضلة الضامة وبحسب التقارير فأن فرص مشاركته في دوري أبطال أوروبا قليلة وربما سيلحق بلقاء الإياب الأسبوع المقبل.

وأتم "نتوقع أن يكون سان سيرو بطاقة كبيرة، سنحاول تجميع تلك الطاقة ووضعها في الملعب منذ البداية إلى النهاية".

ويلتقي ميلان مع إنتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء في تكرار لمواجهتي 2003 و2005.

ووصل ميلان للمربع الذهبي على حساب توتنام ونابولي، فيما تأهل إنتر على حساب بورتو وبنفيكا.