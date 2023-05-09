تشكيل الإسماعيلي – فراس شواط يقود الهجوم.. وثلاثي وسط ضد بيراميدز
الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 17:58
كتب : هاني العوضي
أعلن حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه لملاقاة بيراميدز اليوم الثلاثاء.
ويواجه بيراميدز منافسه الإسماعيلي في ملعب الدفاع الجوي في لقاء مؤجل من الجولة 24 من الدوري المصري.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد كوكو
في الدفاع: محمد دسوقي- محمد هاشم- محمد نصر- عصام صبحي
في الوسط: محمد محسن- كريم الديب- سيرجي أكا
في الهجوم: محمد الشامي- فراس شواط- عبد الرحمن مجدي
ويحتل بيراميدز المركز الثالث بـ46 نقطة من 24 مباراة خاضها.
فيما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ14 بـ26 نقطة من نفس عدد المباريات.
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