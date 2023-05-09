نانت يعلن إقالة مدربه

الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 17:56

كتب : FilGoal

لاعبو نانت بعد مباراة بريست

أعلن نادي نانت الفرنسي الذي يضم بين صفوفه مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر إقالة أنتوان كومبواريه المدير الفني للفريق من منصبه بشكل رسمي.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

وقرر نادي نانت تعيين بيير أريستوي مدرب فريق تحت 19 عاما بشكل مؤقت في منصب المدير الفني لنهاية الموسم.

ويأتي قرار نانت بسبب غياب الفريق عن الفوز في الدوري الفرنسي منذ 10 مباريات، إذ كان الفوز الأخير للفريق يوم 12 فبراير على لوريان بهدف دون مقابل.

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كومبواري تولى تدريب نانت منذ فبراير 2021 وقاد الفريق إلى التتويج بكأس فرنسا في الموسم الماضي والوصول للمباراة النهائية في الموسم الحالي قبل الخسارة من تولوز بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويحتل نانت حاليا المركز الـ 17 المؤدي للهبوط في الدوري الفرنسي برصيد 32 نقطة وبفارق الأهداف عن ستراسبورج صاحب المركز الـ 16 خارج مراكز الهبوط.

وسيهبط من الدوري الفرنسي هذا الموسم 4 فرق بسبب قرار رابطة الدوري بتقليص عدد الفرق في الموسم المقبل.

ويلعب مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر معارا إلى نانت من صفوف جالاتاسراي حتى نهاية الموسم الحالي.

وشارك مصطفى منذ الانضمام إلى نانت في 48 مباراة وخلالهم سجل 11 هدفا وصنع خمسة أهداف.

نانت مصطفى محمد الدوري الفرنسي
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