تشكيل بيراميدز – غياب رمضان صبحي.. ومصطفى فتحي أساسي ضد الإسماعيلي

الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 17:53

كتب : FilGoal

رمضان صبحي وأحمد توفيق - - بيراميدز والأهلي

يغيب رمضان صبحي عن قائمة بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي اليوم الثلاثاء.

ويواجه بيراميدز منافسه الإسماعيلي في ملعب الدفاع الجوي في لقاء مؤجل من الجولة 24 من الدوري المصري.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في الدفاع: كريم حافظ- أحمد سامي- علي جبر- محمد الشيبي

في الوسط: وليد الكرتي- بلاتي توريه- أحمد توفيق

في الهجوم: إسلام عيسى- فخري لاكاي- مصطفى فتحي

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بـ46 نقطة من 24 مباراة خاضها.

فيما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ14 بـ26 نقطة من نفس عدد المباريات.

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