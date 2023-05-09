للمعاملة بالمثل.. إسبانيول لـ في الجول: سنمنع جمهور برشلونة من دخول ملعبنا بقمصان فريقهم

قرر نادي إسبانيول منع جمهور برشلونة من دخول ملعب الفريق مرتديين ألوان قمصان فريقهم.

برشلونة يحل ضيفا على إسبانيول في دربي مقاطعة كتالونيا يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

وقال نيشال شواجر المسؤول الإعلامي لنادي إسبانيول في تصريحات لـFilGoal.com: "سنمنع جماهير برشلونة من دخول ملعبنا خلال المباراة المقبلة مرتديين ألوان الفريق بالأحمر والأزرق".

وأضاف "سنفعل ذلك مثلما فعلوا مع جماهيرنا في كامب نو بمباراة الذهاب".

نادي إسبانيول أتم "نتيجة لهذا القرار والأحداث الأخرى التي حدثت في ذلك الوقت قررنا أن نعاملهم بالمثل".

ومن المنتظر أن تشهد المباراة تتويج برشلونة بلقب الدوري للمرة الـ27 في تاريخه بحالة الفوز.

كان برشلونة قد تعادل ذهابا مع إسبانيول بهدف لكل فريق على ملعب كامب نو، فيما سيكون الإياب على ملعب باور 8.