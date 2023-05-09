كالديرون لـ في الجول: لم أهرب من السكة الحديد بمساعدة أندية آخرى

كشف المهاجم الكولومبي دييجو كالديرون أسباب انقطاعه عن تدريبات السكة الحديد وعودته إلى بلاده.

وترددت أنباء عن هروب كالديرون عن صفوف السكة الحديد بمساعدة أندية أخرى.

وقال كالديرون في تصريحات لـ FilGoal.com : "لم أهرب من السكة الحديد بمساعدة أندية أخرى ولم أحصل على أموال من نادي آخر كل ما يثار عن ذلك غير صحيح. رحلت عن النادي لأنهم لم يحترموا تعاقدي معهم".

وأوضح "لم أحصل على راتبي في السكة الحديد والنادي به العديد من المشاكل ولا يوجد استقرار. أنا لدي أسرة لذلك فضلت الرحيل عن النادي والعودة إلى بلادي".

السكة الحديد تعاقد مع كالديرون في صفقة انتقال حر نهاية شهر يناير الماضي في صفقة انتقال حر.

وسجل كالديرون 4 أهداف بقميص السكة الحديد منذ انضمامه لصفوف الفريق.

ويحتل السكة الحديد المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية (القاهرة) بفارق نقطة أقل من زد متصدر الترتيب قبل 6 جولات من النهاية.

ولعب كالديرون من قبل ضمن صفوف وادي دجلة والإسماعيلي كما لعب لبعض أندية الدوري الكويتي والدوري الأردني والدوري السعودي.