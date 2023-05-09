لا جازيتا: يوفنتوس مهدد بعقوبة جديدة

يواجه يوفنتوس خطر خصم 9 نقاط من رصيده في الدوري الإيطالي بسبب مخالفات مالية، حسب تقارير إيطالية.

الشهر الماضي، نجح نادي يوفنتوس في استعادة الـ15 نقطة التي تم خصمها من رصيده بالدوري الإيطالي هذا الموسم بحكم المحكمة.

لكن جريدة لا جازيتا ديلو سبورت ذكرت في تقريرها أن يوفنتوس قد يفقد 9 نقاط من رصيده بسبب هذه المخالفات.

وقتها سيتراجع البيانكونيري إلى المركز الثامن برصيد 57 نقطة قبل 4 جولات من نهاية الموسم، ليصبح تأهله للبطولات الأوروبية الموسم المقبل صعبا للغاية.

وأوضح التقرير أن يوفنتوس سيحاول نقل العقوبة المحتملة إلى الموسم المقبل وليس الموسم الجاري.

ويحتل يوفنتوس وصافة جدول الدوري حاليا برصيد 66 نقطة، بفارق نقطتين عن لاتسيو صاحب المركز الثالث، و3 نقاط عن إنتر الرابع.

ماذا حدث؟

تقدم يوفنتوس باستئناف عبر محكمة اللجنة الأولمبية الإيطالية ضد قرار خصم 15 نقطة من رصيده.

وعوقب يوفنتوس من المدعي العام بخصم 15 نقطة من رصيده على خلفية مخالفات مالية تتعلق الصفقات، بالإضافة لإيقاف أكثر من مسؤول للنادي عن ممارسة النشاط الرياضي لمدد متفاوتة.

وبالفعل وافقت المحكمة على استئناف يوفنتوس لتتم إعداة 15 نقطة لرصيده.

وتواجد يوفنتوس في المركز السابع برصيد 44 نقطة، قبل أن يقفز للمركز الثالث برصيد 59 نقطة وبفارق نقطتين عن لاتسيو الوصيف وقتها.

كما وافقت المحكمة على الاستئناف المقدم ضد إيقاف بافل نيدفيد نائب الرئيس السابق لمدة 8 أشهر.

لكنها رفضت الاستئناف المقدم ضد إيقاف باقي أعضاء مجلس الإدارة.

يُذكر أن يوفنتوس عوقب بخصم 15 نقطة بالإضافة لـ سلسلة من الإيقافات طالت كل من:

فابيو باراتيتشي المدير الرياضي السابق لمدة عامين ونصف.

أندريا أنييللي رئيس النادي السابق لمدة عامين.

ماوريتسيو أريفابيني المدير التنفيذي السابق لمدة عامين

فيدريكو تشيروبيني عضو مجلس الإدارة السابق لمدة عام و4 أشهر

ووافق مساهمو يوفنتوس على البيان المالي المنتهي في يونيو 2022 بخسارة 209.9 مليون يورو.

وتعتبر هذه أعلى خسارة يسجلها أي نادٍ في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بحسب موقع فوربز.

وتخطى يوفنتوس خسائر إنتر في موسم 2006-2007 حيث قدرت آنذاك بـ 206 مليون يورو.

ويأتي في المرتبة الثالثة نادي روما في موسم 2019-2020 بخسارة 204 مليون يورو.