التشكيل – الصفتي وأحمد جمعة يقودان بروكسي أمام الزمالك في كأس مصر

الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 16:48

كتب : محمد عبد العظيم

فريق بروكسي

يقود المهاجم المخضرم أحمد جمعة هجوم نادي بروكسي خلال المواجهة المرتقبة أمام الزمالك.

ويلعب بروكسي أمام الزمالك اليوم الثلاثاء في دور الـ 32 من كأس مصر 2023.

وتقام المباراة على استاد القاهرة في تمام الساعة السادسة مساء.

أخبار متعلقة:
وكالة الأنباء الفرنسية: نانت أقال كومبواريه من تدريب الفريق وحدد بديله عودة السولية.. وتواجد متولي والضاوي.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة الترجي تعرف على المباريات المتبقية لـ يونايتد وليفربول ونيوكاسل في صراع دوري الأبطال ESPN: تشيلسي متمسك بالتعاقد مع نيمار

فيما يفقد بروكسي خدمات حسام بركات أحد هدافي الفريق خلال مواجهة الزمالك.

وجاء تشكيل بروكسي لمواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: فرج شوقي

الدفاع: مصطفى صلاح – مروان النجار – شاكر أشرف – نادي حسن

الوسط: محمد صبري – أدهم أحمد

أمامهما: عبد الحميد علي – مصطفى حمادة – كامل أحمد

الهجوم: أحمد جمعة.

ويحمل النادي الأهلي لقب النسخة الماضية من كأس مصر عقب الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدفي في المباراة النهائية.

بروكسي الزمالك كأس مصر
نرشح لكم
تشكيل بيراميدز – غياب رمضان صبحي.. ومصطفى فتحي أساسي ضد الإسماعيلي مباشر كأس مصر - الزمالك يواجه بروكسي بعثة الأهلي تغادر إلى تونس استعدادا للقاء الترجي كالديرون لـ في الجول: لم أهرب من السكة الحديد بمساعدة أندية آخرى تشكيل الزمالك - عودة عواد وسامسون.. 7 تغييرات في مواجهة بروكسي عودة السولية.. وتواجد متولي والضاوي.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة الترجي كابوريا وأحمد جمعة على رأس قائمة بروكسي لمواجهة الزمالك كريم فؤاد: تغيير كولر لمركزي لم يفاجئني.. وهذه تطورات عملية التأهيل
أخر الأخبار
تشكيل بيراميدز – غياب رمضان صبحي.. ومصطفى فتحي أساسي ضد الإسماعيلي 4 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس مصر - الزمالك يواجه بروكسي 9 دقيقة | الكرة المصرية
بعثة الأهلي تغادر إلى تونس استعدادا للقاء الترجي 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
للمعاملة بالمثل.. إسبانيول لـ في الجول: سنمنع جمهور برشلونة من دخول ملعبنا بقمصان فريقهم 20 دقيقة | الدوري الإسباني
والده يوضح حقيقة اقتراب ميسي من الدوري السعودي 29 دقيقة | السعودية
كالديرون لـ في الجول: لم أهرب من السكة الحديد بمساعدة أندية آخرى 34 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك - عودة عواد وسامسون.. 7 تغييرات في مواجهة بروكسي 53 دقيقة | الكرة المصرية
لا جازيتا: يوفنتوس مهدد بعقوبة جديدة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 2 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر 3 اتحاد الكرة: الزمالك لجأ للقضاء الإداري قبل الأهلي.. وجماهيره يمكنها إرجاع تذاكرها 4 الأول في التاريخ.. أرقام من هدف صلاح الـ 30 مع ليفربول