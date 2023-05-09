التشكيل – الصفتي وأحمد جمعة يقودان بروكسي أمام الزمالك في كأس مصر

يقود المهاجم المخضرم أحمد جمعة هجوم نادي بروكسي خلال المواجهة المرتقبة أمام الزمالك.

ويلعب بروكسي أمام الزمالك اليوم الثلاثاء في دور الـ 32 من كأس مصر 2023.

وتقام المباراة على استاد القاهرة في تمام الساعة السادسة مساء.

فيما يفقد بروكسي خدمات حسام بركات أحد هدافي الفريق خلال مواجهة الزمالك.

وجاء تشكيل بروكسي لمواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: فرج شوقي

الدفاع: مصطفى صلاح – مروان النجار – شاكر أشرف – نادي حسن

الوسط: محمد صبري – أدهم أحمد

أمامهما: عبد الحميد علي – مصطفى حمادة – كامل أحمد

الهجوم: أحمد جمعة.

ويحمل النادي الأهلي لقب النسخة الماضية من كأس مصر عقب الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدفي في المباراة النهائية.