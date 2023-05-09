وكالة الأنباء الفرنسية: نانت أقال كومبواريه من تدريب الفريق وحدد بديله

قرر نادي نانت الفرنسي إقالة أنتوان كومبواريه من تدريب الفريق وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

وأشارت الوكالة إلى أن نانت قد قرر تعيين بيير أريستوي مدرب الفريق تحت 19 عاما بدلا منه حتى نهاية الموسم.

ويأتي قرار نانت بسبب غياب الفريق عن الفوز في الدوري الفرنسي منذ 10 مباريات، إذ كان الفوز الأخير للفريق يوم 12 فبراير على لوريان بهدف دون مقابل.

كومبواري يتولى تدريب نانت منذ فبراير 2021 وقاد الفريق إلى التتويج بكأس فرنسا في الموسم الماضي والوصول للمباراة النهائية في الموسم الحالي قبل الخسارة من تولوز بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويحتل نانت حاليا المركز الـ 17 المؤدي للهبوط في الدوري الفرنسي برصيد 32 نقطة وبفارق الأهداف عن ستراسبورج صاحب المركز الـ 16 خارج مراكز الهبوط.

وسيهبط من الدوري الفرنسي هذا الموسم 4 فرق بسبب قرار رابطة الدوري بتقليص عدد الفرق في الموسم المقبل.

ويلعب مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر معارا إلى نانت من صفوف جالاتاسراي حتى نهاية الموسم الحالي.

وشارك مصطفى منذ الانضمام إلى نانت في 48 مباراة وخلالهم سجل 11 هدفا وصنع خمسة أهداف.